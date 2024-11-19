Kentsel dönüşüme yeni sistem geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Kentsel dönüşüme yeni sistem geliyor

Geniş Video İzle

İstanbul başta olmak üzere deprem riski taşıyan kentlerde binaları dönüştürme sürecini hızlandırmak için 26 maddelik torba yasa teklifi AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sundu. Büyükşehirlerde, mülkiyet hakkının başka parsellere taşınması amacıyla imar rejimine "hak aktarımı" sistemi getiriliyor.

19.11.2024 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in dün açıkladığı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifiyle, köylerde ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlarda konut yapımı için 31 Aralık 2024'te bitecek süre uzatılıyor. Köyde ikamet eden ve evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerine çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak. Köy tüzel kişiliği adına kayıtlı en çok 2 bin metrekarelik parseller, ihtiyaç sahibi köy sakinlerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılabiliyor.

GECEKONDU YIKIMINDA 15 GÜN ŞARTI

Gecekondu Yasası'nda öngörülen değişiklikle yıkım sürecinden ilgililer haberdar edilecek. Yıkım kararı alan makamlar, 7 gün içinde tebliğde bulunacak. İlgilisine ulaştırılamayan tebliğler muhtarlığa bırakılacak ve ilgili alana yapıştırılacak. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra belediye veya il özel idaresince derhal yıkım işlemi yapılacak.

İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya onay alınmak kaydıyla kamuya ait taşınmazlardan ya da Hazine mülkiyetinden karşılanarak. İmar hakkı aktarımı yapılırken, alıcı parselin emsale esas inşaat alanı en fazla imar planı ile belirlenmiş oranlar kadar ve her halde alıcı parselin yüzde 20'sini geçmemek üzere artırılabilecek. Verici parsellerin aktarıma esas inşaat hakları, en yakın komşuluğundaki imar parselinin/adasının emsale esas inşaat hakkını aşmayacak. Aktarma işlemi, alıcı ve verici parselin değer tespitleri üzerinden yapılacak.

ARSA VE ARAZİLER KDV'DEN MUAF OLACAK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılan arsa ve arazi teslimleri KDV'den muaf olacak. Bu istisnanın gerekçesinde, "Mevcut mülkiyet problemlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlamak ve bilhassa deprem bölgesi olan ülkemizde dönüşüm uygulamalarına hız kazandırmak maksadıyla" denildi. İmar rejiminde "İmar Hakkı Aktarımı" sistemi tanımlanıyor. Vatandaşların mülkiyet hakkı, gerektiğinde başka parsellere taşınabilecek.

Kültür Sanat, Teknoloji, AK Parti, İstanbul, Ekonomi, Deprem, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kentsel dönüşüme yeni sistem geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
08:15 Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı Diyanetin iki numarası çift maaşlı çıktı
07:21 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış
15:16 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada
15:11 Çete lideri Fırat Sarı’nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti
15:06 HÜRJET’te yeni özellik eklendi Dengeleri değiştirecek HÜRJET'te yeni özellik eklendi! Dengeleri değiştirecek
15:04 54 yıllık Türk kulübü iflas etti 54 yıllık Türk kulübü iflas etti
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:53 Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 11:21:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kentsel dönüşüme yeni sistem geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.