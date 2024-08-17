Kripto piyasalarında bilinçli yatırım kararları için Scopechat'e sorun - Son Dakika
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Teknoloji

Kripto piyasalarında bilinçli yatırım kararları için Scopechat'e sorun

Kripto piyasalarında bilinçli yatırım kararları için Scopechat\'e sorun

Web3 ekosistemleri için global yapay zeka odaklı veri çözümlerinin lider sağlayıcısı 0xScope, en son inovasyonunu açıklamaktan gurur duyuyor: Scopechat, kullanıcıların kripto piyasalarında gezinip bunlardan faydalanma yöntemlerinde devrim yaratmak üzere tasarlanmış yapay zeka destekli bir işlem asistanıdır. Sağlam 0xScope Web3 Yapay Zeka Veri Katmanı üzerine inşa edilen Scopechat, hem deneyimli yatırımcılar hem de kripto dünyasına yeni adım atanlar için vazgeçilmez bir araç olmaya hazırlanıyor.

17.08.2024 17:31  Güncelleme: 17:37
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YAPAY ZEKA İLE İŞLEM YAPMADA YENİ DÖNEM

Scopechat, 0xScope'un yapay zeka teknolojisi aracılığıyla Web3 ekosisteminde işlem yapmanın sınırlarını genişletme misyonunu somutlaştırmaktadır. Bu çözüm, kullanıcılara gerçek zamanlı bilgiler ve stratejik analizler sunarak bilinçli ve başarılı yatırım kararları almalarını sağlar. Scopechat, zincir içi ve zincir dışı verileri birleştirerek web ve mobil platformlarda 7/24 erişilebilen gelişmiş yapay zeka odaklı veriler sunuyor.

0xScope CEO'su Phillip Torres, Scopechat'in yenilikçi potansiyelinin altını şu sözlerle çizdi: "Scopechat ile kripto piyasasında işlem yapma deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Yapay zeka olanaklarımız, kullanıcıların mevcut olan en kapsamlı ve akıllı veri analiziyle desteklendiklerinden emin olarak profesyoneller gibi işlem yapmalarını sağlıyor."

SCOPECHAT: İŞLEMDEN ÖNCE, SCOPECHAT'E SOR

Scopechat, kullanıcıların hızla gelişen piyasada bir adım önde olmalarını sağlayarak kripto işlem deneyimini yeniden tanımlıyor. Platform, piyasa duyarlılığını analiz etme, zincir içi etkinliği izleme ve günlük yapay zeka odaklı token uyarıları sunma konusunda mükemmel ve bu da onu yatırımcılar için önemli bir araç haline getirmektedir. Öne çıkan özellikleri arasında, piyasa duyarlılığı, fonlama oranları ve KOL'lerden (influencer) gelen bilgileri kapsayan hem zincir içi hem de zincir dışı verilerin geniş bir analizini sunan gelişmiş AI Skoru yer almaktadır. İşlem Sinyalleri, kullanıcıların token fiyatları üzerindeki potansiyel etkilerine dayalı olarak hızlı ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olan gerçek zamanlı, kategorize edilmiş uyarılar sağlar. Platformun Global Uyarıları günlük, kişiselleştirilmiş token bildirimleri sunarak yatırımcıları piyasa fırsatlarından haberdar eder. Aynı zamanda, Zincir İçi Ölçümler, bir token'in transferleri ve varlıkları gibi mevcut zincir içi etkinliği hakkında ayrıntılı grafikler ve veriler sunarak kullanıcılara piyasa dinamikleri hakkında kapsamlı bir görünüm sağlar.

0XSCOPE HAKKINDA

200'den fazla global partneri ve 1 milyondan fazla kullanıcısı ile 0xScope'un güçlü bir veri katmanı oluşturma taahhüdü, yapay zekanın Web3'e entegrasyonuna öncülük etmeye yardımcı olmaktadır. 9,5 milyondan fazla token, 29.764 proje ve 298 milyon etiketten oluşan en kapsamlı Web3 veri tabanı ile 0xScope, yapay zeka odaklı yeniliklerde sektöre öncülük etmeye devam etmektedir.

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Son Dakika Teknoloji Kripto piyasalarında bilinçli yatırım kararları için Scopechat'e sorun - Son Dakika

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