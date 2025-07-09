Grok'a soruşturma! Erişim engeli için BTK'ya başvuru yapıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Grok'a soruşturma! Erişim engeli için BTK'ya başvuru yapıldı

Grok\'a soruşturma! Erişim engeli için BTK\'ya başvuru yapıldı
09.07.2025 08:17
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Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in yapay zekâ aracı Grok'a küfürlü yanıtları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sulh ceza mahkemesinden erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK'ya gönderdi. Öte yandan Grok'u etiketleyerek soru sorma özelliği kapatıldı, verilen küfürlü yanıtlar ise kaldırılmaya başlandı.

X isimli sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan Grok isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ÖZELLİK DEVRE DIŞI BIRAKILDI

X platformuna entegre edilen Grok yapay zeka sistemine etiketleyerek soru sorma özelliği soruşturmanın ardından devre dışı bırakıldı.

X'TEN AÇIKLAMA

Küfürlü mesajlarla ilgili X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uygunsuz paylaşımların farkındayız, kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra nefret söylemini yasaklamak üzere harekete geçtik. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor. X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde modeli hızla güncelleyebiliyoruz."

X YÖNETİMİ YANITLARI SİLMEYE BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın ardında X yönetiminin, Grok'un verdiği suç teşkil eden yanıtları sildiği görüldü.

ERİŞİM ENGELİ İÇİN BTK'YA BAŞVURU YAPILDI

Re'sen başlatılan soruşturma sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemeye başvurarak erişim engeli kararı aldı. Sulh ceza mahkemesinin kararı erişim sağlayıcıya iletilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Grok'un Atatürk'e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK'ya gönderdi." ifadeleri kullanıldı.

Yapay Zeka, Elon Musk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Grok'a soruşturma! Erişim engeli için BTK'ya başvuru yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yıldıray yanık:
    Atın içeri şu yapay zekayı,en az 10 yıl verin, puhahahaha ,devlet devlet olalı böyle bir soruşturma görmedi, Demekki ülkede bir rahatlık hissediyorlar 2 0 Yanıtla
  • 1461Trabzon.:
    En fazla ev hapsi alır merak etmeyin ?? 1 0 Yanıtla
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