LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak

Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede gittiği değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON TARİH 31 ARALIK

Yeni düzenlemeye göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2025 tarihine kadar kurması gerekecek.

DOLUM TESİSLERİNDE BULUNDURULAMAYACAKLAR

Öte yandan, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüpleri, dolum tesislerinde bulundurulamayacak. Ayrıca bu tür tüplerin dolumu ve satışı yapılamayacak. Düzenleme ile LPG tüplerinin izlenebilirliği sağlanarak, güvenlik ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele hedefleniyor.