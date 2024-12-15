LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak - Son Dakika
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Teknoloji

LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak

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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildi.

15.12.2024 21:56  Güncelleme: 22:33
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede gittiği değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON TARİH 31 ARALIK

Yeni düzenlemeye göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2025 tarihine kadar kurması gerekecek.

LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık

DOLUM TESİSLERİNDE BULUNDURULAMAYACAKLAR

Öte yandan, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüpleri, dolum tesislerinde bulundurulamayacak. Ayrıca bu tür tüplerin dolumu ve satışı yapılamayacak. Düzenleme ile LPG tüplerinin izlenebilirliği sağlanarak, güvenlik ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele hedefleniyor.

LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak

Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Aralık, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji LPG Tüpleri İçin Yeni Düzenleme: İzlenebilirlik Sağlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ayhan Sevilir:
    evet dersimizin %90' ı halloldu hadi uyuyun:)) yaw memlekette tonla dert var neyle uğraşıyoruz. .ümüze kazık kaçmış gözümüzdeki çapakla uğraşıyoruz 53 3 Yanıtla
    Zafer El:
    dalga geçiyorlar başka dertleri kalmadı kurtuluş Savaşı'nın intikamını alıyor levronsun torunları 18 6
    Halil Öztaş:
    ha bu arada takilacak takip cihazlari israil malı. arastirin gorursunuz. 14 4
  • yalnız Adam:
    yine kimler para kaldıracaklar bu işten acaba kim bilir!? 28 2 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    saçmalıyorlar artık . 25 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    pompa var zam 24 1 Yanıtla
  • Erol Ergüven:
    haşırt ses geldi 20 2 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Yakında lastiklere kapılara direksiyonada takacak birşeyler bulurlar insanlara bile çip takacaklar böyle giderse bu açık nasıl kapanir yoksa vergi lazım devlete 9 0 Yanıtla
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