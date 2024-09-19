Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika
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Teknoloji

Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım

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İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazları ve telsizlere yönelik siber saldırılarında en az 32 kişi hayatını kaybederken yaşanan olay siber güvenlik ve haberleşme güvenliğinin kritik önemini gözler önüne serdi. Bu gelişmelerin ardından ASELSAN, yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"un görsellerini kamuoyuyla paylaştı.

19.09.2024 08:57
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Lübnan'daki çağrı cihazı patlamaları, iletişim altyapısındaki zayıflıkların ve güvenlik açıklarının ne kadar kritik olabileceğini gösterdi. Yaşanan olay, iletişim kanallarının manipülasyon ve güvenlik zaafiyetlerine açık olduğunu ortaya koydu.

ASELSAN'DAN 'YERLİ VE MİLLİ' VURGUSU

Türkiye, kritik haberleşme altyapısının güvenliğini artırmak için çeşitli önlemler geliştirmeye devam ederken ASELSAN, bu konuda önemli bir adım attı.

Lübnan'daki patlamaların ardından ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli el telsizi "ARTCOM 5433 V/UHF-P"nin görsellerini paylaşarak, güvenli haberleşme için yenilikçi çözümler sunduğunu duyurdu. Paylaşımda "Akıllı telefonların yeteneklerini, baz istasyonu kullanmadan sağlayabiliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
Lübnan\'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN\'dan dikkat çeken paylaşım

Teknoloji, Güvenlik, Aselsan, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Kublay:
    Yapan ve yaptıranlar dan Allah bin kere razı olsun 198 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    ASELSAN=GÜVENLİK 153 3 Yanıtla
  • Muhammet Karaçam:
    aselsan yerli cep telefonu üretebilir acil çalışmalar başlamalı. 68 2 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Yıllardır söylüyorum ASELSAN candır diye. TSK ya kesinlikle yabancı menşeli bir ekipman girmemeli. 63 0 Yanıtla
  • Osman Yılmaz:
    ?????? 2 61 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    İktidarı destwklememdeki en büyük etken, savunma sanayide yerli ve milli altyapı. Sanki geleceği görerek önlem almaları. 27 2 Yanıtla
  • Mehmet Güler:
    Tsk personellerine amerikan ve israil mallarını kullanmak yasaklanmalı özellikle apple markalı cihazlar 0 0 Yanıtla
  • Ridvan Ozturk:
    ASELSAN zaten dünyanın ilk cep telefonu üreticilerinden birisiydi ancak, o dönem kvk ASELSAN la değil de Nokia ile anlaşma saglayinca, üretimi daha fazla devam ettiremediler maalesef. 0 0 Yanıtla
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