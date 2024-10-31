Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı

Geniş Video İzle

İngiltere'deki bir aile, lüks elektrikli arabalarının evlerinin önünde şarj olurken patladığını gördü. Scott ve Georgina Bayliss çiftinin EQA model aracı, evin önünde alev alarak patladı. Yangın kısa sürede garaja sıçradı ve evin ön yatak odasında duman hasarı oluşturdu. Uzmanlar, 2022 model aracın bataryasında 'termal kaçak' yaşandığını düşünüyor. Mercedes-Benz UK sözcüsü olayı araştırdıklarını ve aileye geçici bir araç tahsis ettiklerini açıkladı.

31.10.2024 15:26  Güncelleme: 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'nin Northamptonshire kentinde yaşayan bir ailenin 50 bin sterlin değerindeki elektrikli lüks arabası, evlerinin önünde şarj olurken patladı. Korku dolu anlar evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Scott ve Georgina Bayliss çiftine ait lüks EQA model araç, evin kapısının hemen önünde alev alarak patladı. Yangın kısa sürede garaja sıçradı ve evin ön yatak odasında duman hasarı oluşturdu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, önce araçtan dumanlar yükseldiği, ardından şiddetli bir patlamayla alevlere teslim olduğu görülüyor. 47 yaşındaki Scott Bayliss, "Televizyon izlerken aniden patlama sesi duyduk. Oğlum havai fişek sandı ama bomba gibi bir ses geldi. Yangın inanılmaz bir hızla tüm arabayı ve evin önünü sardı" dedi.

Uzmanlar, 2022 model aracın bataryasında 'termal kaçak' yaşandığını, yani kontrolsüz şekilde ısınıp soğuyamadığını düşünüyor. Olay sırasında 10 saattir hareketsiz olan araç, 30 Eylül akşamı saat 21:15'te patladı.

49 yaşındaki Georgina Bayliss, "Alevleri görünce köpek yavrularını alıp arka kapıdan kaçtık. Sağ salim kurtulduğumuz için şanslıyız" diye konuştu.

Araç firmasınınsözcüsü olayı araştırdıklarını ve aileye geçici bir araç tahsis ettiklerini açıkladı. Scott ise "Bir daha Mercedes'e binmek istemiyorum. Elektrikli arabalar tutuştuğunda çok tehlikeli oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı
Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı
Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı
Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı
Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı
Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı

Birleşik Krallık, Teknoloji, Güvenlik, Mercedes, Otomobil, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Turan Okumuş:
    Satın wolksvagenleri , Audi’leri TOGG Alın dostlar bu milli bir dava.. yoksa siz yerli ve kızıl derili değilmisiniz??? ?? 8 18 Yanıtla
  • V. A.:
    Elektrikli araç vakti daha gelmedi.. 5 yıl sonra.. hem alt yapı da eksik ve yawaş.. ama siz alın ki hızlansın.. 20 3 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Bizde olsa kullanıcı hatası derler avrupalıya gelince geçici araç veriyorlar. Birde yıllarca mahkemede süründürürler. Hey gidi dünya 21 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:19:37. #1.11#
SON DAKİKA: Lüks otomobil şarj olduğu sırada bomba gibi patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.