Üye Girişi
Marketten dönen kadın kabusu yaşadı! Ellerini bağlayıp hesaplarını boşalttılar

Marketten dönen kadın kabusu yaşadı! Ellerini bağlayıp hesaplarını boşalttılar
13.02.2026 16:41  Güncelleme: 16:53
Marketten dönen kadın kabusu yaşadı! Ellerini bağlayıp hesaplarını boşalttılar
Antalya'da Ukrayna uyruklu kadın marketten döndüğünde dehşeti yaşadı. Silahlı ve kapüşonlu 4 şüpheli, zorla eve girerek kadının ellerini bağlayıp yüz tanıma sistemiyle kripto hesabına girdi. Kadına ait 18 bin euroyu başka hesaba aktaran şüpheliler ikamette bulunan 5 bin euro, 7 bin dolar ve 200 gram altını alarak kaçtı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde yer alan bir sitede ikamet eden Ukrayna uyruklu A.H. markette alışveriş yapıp evine döndüğünde dehşeti yaşadı. Site koridorunda bekleyen kapüşonlu 4 şüpheli silah zoruyla kadının evine girdi.

Marketten dönen kadın kabusu yaşadı! Ellerini bağlayıp hesaplarını boşalttılar

ELLERİNİ BAĞLAYIP YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE HESABINA GİRDİLER

Kadının ellerini bağlayan şüpheliler, yüz tanıma sistemini kullanarak A.H'nin kripto para hesabına giriş yaptı. Şüpheliler hesaptaki 18 bin euroyu başka bir hesaba aktardı. Ayrıca ikamette bulunan 5 bin euro, 7 bin ABD dolayı ve yaklaşık 200 gram altını alan maskeli şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Marketten dönen kadın kabusu yaşadı! Ellerini bağlayıp hesaplarını boşalttılar

4 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin R.A. (38) A.S (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu belirlendi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden 4'ü kaçmaya çalıştıkları sırada Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Marketten dönen kadın kabusu yaşadı! Ellerini bağlayıp hesaplarını boşalttılar

YAŞANANLAR KAMERADA

Jandarma şahısların eve girmesi, kaçtıkları panelvan aracın takibi ve karayolunda düzenlenen operasyonla şahısların yakalanıp gözaltına alınma görüntülerini paylaştı.

