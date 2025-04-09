Mehmet Çamır: Genç nüfus, Türkiye'nin Blockchain alanındaki gücü - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Mehmet Çamır: Genç nüfus, Türkiye'nin Blockchain alanındaki gücü

Mehmet Çamır: Genç nüfus, Türkiye\'nin Blockchain alanındaki gücü

OKX Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, Haberler.com'da Dilşad Özcan'ın konuğu oldu. OKX TR'nin lisanslı, kurallı ve regülasyon odaklı bir şirket olduğunu vurgulayan Çamır, Türkiye'nin blockchain alanında önemli bir merkez haline geleceğini belirtti. Şirketin kadın liderliği ve gençlere verdiği önem de dikkat çekti.

09.04.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com stüdyosunda Dilşad Özcan'ın sunduğu programa konuk olan OKX Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, OKX TR'nin regülasyonlara verdiği önemi ve Türkiye'de kripto para sektörünün geleceğini değerlendirdi. OKX'in global vizyonunu ve yerli piyasaya yaptığı yatırımları da aktardı.

"OKX TR, REGÜLASYONLARI ÖNEMSEYEN BİR YAPIYA SAHİP"

OKX'in yalnızca bir kripto para borsası değil, aynı zamanda büyük bir web3 platformu ve teknoloji şirketi olduğunu söyleyen Mehmet Çamır, OKX TR'nin Türkiye'de lisanslı ve kamu ile entegre çalışan bir yapı olduğunu belirtti. Kripto borsasına girerek dijital varlık tutmanın bankaya para yatırmak kadar güvenli olduğunu vurguladı.

"GENÇ NÜFUS, TÜRKİYE'NİN BLOCKCHAIN ALANINDAKİ GÜCÜ"

Türkiye'nin regülasyon açısından önemli bir süreçten geçtiğini söyleyen Çamır, bu dönüşümün sektörün önünü açacağını ifade etti. Türkiye'nin genç nüfusu sayesinde blockchain teknolojilerinde büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Çamır, "Gençler bu teknolojiyi çok iyi anlıyor ve geleceği şekillendirecekler" dedi.

"OKX, GLOBAL BİR FİNANS KURULUŞU OLMAYI HEDEFLİYOR"

Dünyada regülasyonları en çok önemseyen şirketlerden biri olduklarını belirten Çamır, "Blockchain kökenli olup uluslararası bir finans kuruluşu olmayı hedefliyoruz" dedi. Kadın liderliğin OKX TR'deki önemine dikkat çeken Çamır, şirketin en üst düzey pozisyonlarının çoğunun kadınlardan oluştuğunu ve bunun verimliliğe büyük katkı sağladığını söyledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mehmet Çamır: Genç nüfus, Türkiye'nin Blockchain alanındaki gücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor

15:36 İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan’da hayat durma noktasına geldi İşçi ve memurlar 24 saatlik greve gitti, Yunanistan'da hayat durma noktasına geldi
15:20 İmamoğlu’ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın İmamoğlu'ndan baba ve eşinin evinin aranmasına tepki: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
23:28 TFF’den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası TFF'den şampiyonluk yarışındaki takıma seyircisiz oynama cezası
23:06 CHP’li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ’ın tepkisi güldürdü CHP'li Gürsel Erol Meclis kürsüsünde konuşmadan durdu, Bozdağ'ın tepkisi güldürdü
22:58 Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika’ya askeri müdahale hazırlığında Trump, uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya askeri müdahale hazırlığında
22:48 İran’a bir tehdit de ABD’den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz İran'a bir tehdit de ABD'den: Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz
22:46 Kerem Aktürkoğlu’ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken Gazze paylaşımı
22:34 Babası takım ismi verdi Dünyaca ünlü golcü Süper Lig’e transfer oluyor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor
22:30 Diyarbakır’da silahlı kavga: 1’i polis 13 yaralı Diyarbakır'da silahlı kavga: 1'i polis 13 yaralı
22:16 Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü ’yarım’ düğünde buldular Nikah kısa, düğün pahalı gelince çözümü 'yarım' düğünde buldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 16:17:05. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmet Çamır: Genç nüfus, Türkiye'nin Blockchain alanındaki gücü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement