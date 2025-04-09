Mehmet Çamır: Genç nüfus, Türkiye\'nin Blockchain alanındaki gücü

Haberler.com stüdyosunda Dilşad Özcan'ın sunduğu programa konuk olan OKX Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, OKX TR'nin regülasyonlara verdiği önemi ve Türkiye'de kripto para sektörünün geleceğini değerlendirdi. OKX'in global vizyonunu ve yerli piyasaya yaptığı yatırımları da aktardı.

"OKX TR, REGÜLASYONLARI ÖNEMSEYEN BİR YAPIYA SAHİP"

OKX'in yalnızca bir kripto para borsası değil, aynı zamanda büyük bir web3 platformu ve teknoloji şirketi olduğunu söyleyen Mehmet Çamır, OKX TR'nin Türkiye'de lisanslı ve kamu ile entegre çalışan bir yapı olduğunu belirtti. Kripto borsasına girerek dijital varlık tutmanın bankaya para yatırmak kadar güvenli olduğunu vurguladı.

"GENÇ NÜFUS, TÜRKİYE'NİN BLOCKCHAIN ALANINDAKİ GÜCÜ"

Türkiye'nin regülasyon açısından önemli bir süreçten geçtiğini söyleyen Çamır, bu dönüşümün sektörün önünü açacağını ifade etti. Türkiye'nin genç nüfusu sayesinde blockchain teknolojilerinde büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Çamır, "Gençler bu teknolojiyi çok iyi anlıyor ve geleceği şekillendirecekler" dedi.

"OKX, GLOBAL BİR FİNANS KURULUŞU OLMAYI HEDEFLİYOR"

Dünyada regülasyonları en çok önemseyen şirketlerden biri olduklarını belirten Çamır, "Blockchain kökenli olup uluslararası bir finans kuruluşu olmayı hedefliyoruz" dedi. Kadın liderliğin OKX TR'deki önemine dikkat çeken Çamır, şirketin en üst düzey pozisyonlarının çoğunun kadınlardan oluştuğunu ve bunun verimliliğe büyük katkı sağladığını söyledi.