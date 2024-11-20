Memecoin piyasasında rekor kazanç: 10 bin dolarlık yatırım milyarlarca dolara ulaştı - Son Dakika
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Teknoloji

Memecoin piyasasında rekor kazanç: 10 bin dolarlık yatırım milyarlarca dolara ulaştı

Memecoin piyasasında rekor kazanç: 10 bin dolarlık yatırım milyarlarca dolara ulaştı

Kripto para dünyasında çarpıcı bir yatırım başarısı gün yüzüne çıktı. Blockchain veri analiz şirketi Bubblemaps, 2020 yılında Shiba Inu'ya (SHIB) sadece 10 bin dolar yatırım yapan gizemli bir yatırımcının, bugün 2,5 milyar dolarlık bir servete ulaştığını açıkladı.

20.11.2024 20:04
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Dünyanın en büyük ikinci meme kripto para birimi olan Shiba Inu'nun token dağılımı mercek altına alındı. Blockchain analiz firması Bubblemaps raporuna göre gizemli bir yatırımcı, toplam token arzının yüzde 10'una hükmediyor. Bu durum, kripto para piyasalarında yeni endişelere yol açtı.

Shiba Inu Yatırımcısı 250 Bin Kat Getiriyle Tarihe Geçti

Bubblemaps araştırması, söz konusu yatırımcının 2020 yılının Ağustos ve Ekim ayları arasında, o dönem değeri 10 bin dolar olan 38 Ethereum (ETH) karşılığında 103 trilyon SHIB token satın aldığını gösterdi. Bu yatırım, SHIB tokenın zirve değerinde 5 milyar doların üzerine ulaştı.

Kripto para analistleri, tek bir yatırımcının bu kadar büyük bir pozisyona sahip olmasının piyasa dengesi açısından risk yarattığını belirtiyor. Yatırımcının elindeki tokenları 150 farklı adrese dağıtması, güvenlik önlemi olarak değerlendiriliyor. SHIB token yılbaşından bu yana yüzde 134, son bir ayda ise yüzde 27 artış gösterdi.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

Kripto Para, Teknoloji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Memecoin piyasasında rekor kazanç: 10 bin dolarlık yatırım milyarlarca dolara ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    Boş Haber yapmak sizin işiniz 32 3 Yanıtla
  • Murat BEYDÜZ:
    o tarihte bende aldım 4 bin TL lik ve şuan 2400 TL. bu neyin haberi? para pul oldu 29 3 Yanıtla
  • Aa:
    yalan 14 0 Yanıtla
  • Özgür Çakır:
    Atma Recep din kardeşiz %1000 getirisi olmuş ilk arz dan bu güne kadar 13 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    bize tüyo ver geçmiş kazançlar bizi ilgilendirmiyor. 4 0 Yanıtla
  • gökhan:
    Bu günlerde coin haberleri çok..dikkat edin yükseltip patlatacaklar ister inanın ister inanmayın Btc yi çok ama çok fena düşürecekler yıl 2025 de 2 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    Ne kadar basit haberciliğin var 3 0 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    neden altcoin reklamı yapıyorsunuz millet battı hala piyasaya para çekmeye çalışıyorsunuz son dakika böyle haber yapıp milletin üç kuruşu a mi göz koydunuz 2 0 Yanıtla
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