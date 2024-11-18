MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı - Son Dakika
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Teknoloji

MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı

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ABD merkezli yazılım devi MicroStrategy, Bitcoin (BTC) yatırımlarında yeni bir rekora imza attı. Şirket, 11-17 Kasım tarihleri arasında Bitcoin başına ortalama 88.627 dolar fiyatla toplam 51.780 BTC satın aldı. Bu alım, geçen hafta gerçekleştirilen ve Bitcoin başına ortalama 74.463 dolar ödenen 27.200 BTC'lik alımın devamı niteliğinde. MicroStrategy'nin toplam Bitcoin varlığı 331.200 BTC'ye ulaşırken, portföyün güncel değeri yaklaşık 29,7 milyar doları buldu.

18.11.2024 18:23
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MicroStrategy'nin Bitcoin stratejisi şirketin hisse senedi satışlarıyla finanse ediliyor. Son alımlar için 13.593.865 hisse senedinin satışı gerçekleştirildi. Şirketin önümüzdeki üç yıllık yatırım planı daha da iddialı. Planlanan 21 milyar dolarlık öz sermaye arzı ve 21 milyar dolarlık sabit getirili menkul kıymetler ile toplam 42 milyar dolarlık bir sermaye artırımı hedefleniyor. Bu planın bir parçası olarak şirketin halen satış için hazır bekleyen yaklaşık 15,3 milyar dolar değerinde hissesi bulunuyor.

MicroStrategy 4,6 Milyar Dolarlık Bitcoin Alımıyla Rekora Gidiyor

MicroStrategy'nin son Bitcoin alımı, kurumsal kripto adaptasyonunda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Şirketin yürütme kurulu başkanı Michael Saylor liderliğinde gerçekleştirilen stratejik hamleler kapsamında, 51.780 BTC için yaklaşık 4,6 milyar dolar ödendi. Bu alımlarla birlikte şirketin Bitcoin başına ortalama maliyeti 49.874 dolara düşerken, toplam yatırım maliyeti ücret ve masraflar dahil yaklaşık 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan 8-K dosyalamasında yer alan detaylara göre bu alım şirketin bugüne kadarki en büyük Bitcoin alım seti olarak kayıtlara geçti. Şirketin geliştirdiği "Bitcoin Verimi" adlı performans göstergesi, Bitcoin varlıklarındaki artışın seyreltilmiş hisse sayısına oranını ölçüyor ve yılbaşından bu yana yüzde 41,8'lik bir artış kaydetti. Bu oran, şirketin hisse seyreltme etkisini dengelemek için uyguladığı stratejinin etkinliğini gösteriyor.

Toplam portföy değeri 29,7 milyar dolara ulaşan şirket hem alım büyüklüğü hem de uzun vadeli yatırım stratejisiyle kurumsal Bitcoin yatırımlarında lider konumunu pekiştiriyor. Şirketin gelecek üç yıl için planladığı 42 milyar dolarlık yatırım hedefi, kurumsal kripto adaptasyonunun hızlanabileceğinin güçlü bir işareti olarak yorumlanıyor."

MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı

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Son Dakika Teknoloji MicroStrategy milyarlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı - Son Dakika

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