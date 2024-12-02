MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi

Teknoloji

Son dönemde kripto para piyasalarının en aktif şirketlerinden biri olan MicroStrategy, kısa bir süre önce 1,5 milyar dolarlık ek Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, bu büyük yatırımla Bitcoin portföyünü güçlendirirken, finans dünyasındaki cesur adımlarıyla da öne çıkmaya devam ediyor.

MicroStrategy'nin Toplam Bitcoin Varlıkları 402.100 Oldu

Kurumsal teknoloji şirketi MicroStrategy, kripto para piyasasında ses getiren yeni bir yatırım hamlesi gerçekleştirdi. Şirket tarafından yapılan son raporlamaya göre 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında ortalama 95.976 dolar fiyatla 15.400 Bitcoin alımı yapıldı ve bu alım için toplamda 1,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildi.

SEC'e yapılan resmi bildirimde, şirketin 2 Aralık'ta gerçekleştirdiği 3,7 milyon adet A Sınıfı adi hisse senedi satışından 1,48 milyar dolar gelir elde ettiği ve bu kaynağın Bitcoin alımında değerlendirildiği açıklandı.

MicroStrategy'nin Bitcoin yatırımları bununla sınırlı kalmadı. Şirket, bir hafta öncesinde de dikkat çekici bir hamle yaparak, 18-24 Kasım tarihlerinde Bitcoin başına 97.862 dolar ödeyerek 55.000 Bitcoin satın aldı. 5,4 milyar dolarlık bu yatırım, sıfır faizli dönüştürülebilir kıdemli tahviller ve hisse senedi satışlarından elde edilen gelirlerle finanse edildi.

Güncel veriler ışığında, 1 Aralık itibarıyla MicroStrategy ve iştiraklerinin elinde bulunan toplam Bitcoin miktarı 402.100'e ulaştı. Şirketin Bitcoin başına ortalama maliyeti 58.263 dolar olurken, mevcut piyasa koşullarında toplam yatırım değeri 38,4 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, şirketin yatırımında yüzde 64'lük değer artışına işaret ediyor.

MicroStrategy'nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin yatırımlarının önemini vurgulayarak, teknoloji devlerine de benzer stratejiler öneriyor. Saylor, Microsoft'a yaptığı sunumda, şirketin Bitcoin yatırımıyla piyasa değerini yaklaşık 5 trilyon dolar artırabileceğini belirtti. Bununla birlikte Saylor, Microsoft'un finansal işlemlerini Bitcoin'e dönüştürmesinin hisse değerini önemli ölçüde yükseltebileceğini ve yatırımcı risklerini azaltabileceğini öne sürdü. Saylor'a göre bu strateji Microsoft'un hisse fiyatına gelecek on yılda 584 dolarlık artış potansiyeli sunuyor.