Mobil Eğitici Uygulamalar 2024\'te Küresel Çapta 3,9 Milyar Kere İndirildi

Dijital oyun ve uygulamaların çocukların erken dönem öğrenim süreçlerine entegrasyonu giderek artıyor. OECD'nin 'Education at a Glance 2024' raporuna göre üye ülkelerde 2 ile 8 yaş arasındaki çocukların yüzde 73'ü dijital oyunlardan yararlanarak öğrenme deneyimleri yaşıyor. Statista'nın 2024 araştırması ise ABD'deki çocukların yüzde 76'sının düzenli olarak dijital oyunlar kullandığını ortaya koyuyor. Özellikle tablet ve mobil cihazlarda tercih edilen bu tarz eğitici oyunlar, ebeveynler tarafından çocukların bilişsel ve motor gelişimindeki avantajları nedeniyle öne çıkarılıyor. Eğitim içeriği kadar kullanım süreleri de ebeveynlerin önem verdiği konular arasında bulunuyor. Bu nedenle, Otsimo CEO'su ve Kurucu Ortağı Zafer Elcik, ebeveynlerin seçimlerini yaparken içerik ve güvenliğin yanı sıra kullanım süresine de dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda dijital eğitim pazarında kaydedilen önemli büyüme, Data.ai'nin 2024 yıl sonu raporuyla da destekleniyor. Dünya genelinde eğitici mobil uygulamaların indirilme oranı önceki yıla göre yüzde 18 artarak toplamda yaklaşık 3,9 milyar rakamına ulaştı. Bu uygulamaların yüzde 65'i ise özellikle 2-8 yaş arası çocukların ebeveynleri tarafından tercih edildi. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Otsimo CEO'su Zafer Elcik, "Dijital ortamların çocukların gelişiminde kilit bir rol üstlendiğini görüyoruz. Bu bilinçle Spin Master ile birlikte geliştirdiğimiz Crayon Club uygulamasını kullanıma sunduk," dedi.

EĞLENCELİ İÇERİKLERLE ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE DESTEK

Statista'nın araştırmasına göre, çocuklar dijital uygulamalarda haftada ortalama 5-10 saat geçiriyor, bu da uygulamaların içerik kalitesini daha önemli hale getiriyor. Otsimo CEO'su Zafer Elcik, "Çocukların haftalık ekran süresinin bilinçli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle içeriğin kaliteli, etkileşimli ve eğlendirici olmasına özen gösteriyoruz," diyerek ebeveynlere önemli bir mesaj verdi.

Ebeveynlerin yüzde 74'ünün dijital içeriklerin çocuklarının erken yaşta sosyal ve duygusal yetkinliklerini geliştirdiğine inandığını vurgulayan OECD raporu, oyun tabanlı eğitici uygulamaların popülaritesini doğruluyor. Araştırmada ayrıca dijital eğitici içerik sayesinde çocukların kelime hazineleri, matematiksel becerileri ve problem çözme yeteneklerinde önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtiliyor. Otsimo tarafından geliştirilen, interaktif boyama uygulaması Crayon Club, özellikle dijital ortamları çocukların sanatsal yönlerini keşfetmeleri için güvenli ve destekleyici bir yer haline getirmeyi amaçlıyor.

SEKTÖRDEKİ BAŞARI TÜRKİYE'DEN GELİYOR

Kanadalı küresel eğlence şirketi Spin Master ve Türk teknoloji firması Otsimo iş birliği ile yeni piyasaya sunulan Crayon Club, 2-8 yaş arasındaki çocuklar için özel olarak hazırlandı. Uygulama içeriğinde PAW Patrol, Rubble & Crew, Mighty Express gibi sevilen karakterlerin yanı sıra özel olarak tasarlanan Crayon Club karakterleri bulunuyor. Zafer Elcik yaptığı açıklamada, "Spin Master ile iş ortaklığımız sayesinde çocukların hem eğlenip hem de eğitici içeriklerle güçlü bir gelişim sağlaması için kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik," dedi.

Crayon Club uygulaması, şu anda 300'den fazla boyama sayfası içeriyor ve interaktif araçlarla çocukların yaratıcılıklarını özgürce ifade etmelerini sağlıyor. Otsimo'nun eğitim teknolojileri alanındaki deneyiminden yararlanarak geliştirilen uygulama, COPPA ve KidSAFE gibi uluslararası çocuk güvenliği standartlarına da tam uyumlu olarak tasarlandı. Ayrıca reklamsız ve güvenli dijital ortamıyla hem ebeveynlerin hem de eğitimcilerin beğenisini kazanan Crayon Club, App Store ve Google Play Store üzerinden kolayca indirilebilir durumda bulunuyor.

"ÇOCUKLARA SAĞLIKLI BİR DİJİTAL DENEYİM SUNUYORUZ"

"Pazarda ebeveynlerin beklentilerini ve çocukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz," diyen Otsimo CEO'su Zafer Elcik, Crayon Club'ın geliştirilme aşamasına dair bilgiler paylaştı. "Crayon Club ile çocukların sevdiği karakterlerle birlikte güvenli bir ortamda yaratıcılıklarını keşfettikleri aynı zamanda sanatsal becerilerini geliştirdikleri kapsayıcı bir platform oluşturduk. Küresel çapta talebi karşılamak için içeriklerimizi sürekli güncelleyerek, yeni boyama paketleri eklemeye devam edeceğiz," dedi.

Crayon Club'ın kullanıcı odaklı yaklaşımı, ebeveynlerin çocuklarıyla dijital ortamda kaliteli ve güvenli zaman geçirebilmeleri için büyük önem taşıyor. Arayüzünün basitliği, çocukların uygulamayı ebeveyn desteği olmadan da rahatça kullanabilmelerine olanak tanıyor. Uluslararası standartları karşılayan içeriği ve eğitici misyonu ile Crayon Club, dijital eğitim sektöründeki yerini sağlamlaştırmaya aday bir uygulama olarak dikkat çekiyor.