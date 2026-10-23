MSB, Samsun ve Amasya'dan öğrencilerin jet üssü ziyaretini görüntülerle paylaştı - Son Dakika
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MSB, Samsun ve Amasya'dan öğrencilerin jet üssü ziyaretini görüntülerle paylaştı

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Samsun ve Amasya'da eğitim gören öğrenciler, 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek savaş uçakları ve jet motorlarını inceledi. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı, komutanlıktan kalkan savaş uçakları Karadeniz'deki eğitim uçuşunu tamamladı.

Samsun ve Amasya'da eğitim gören öğrenciler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında kahraman havacılarla bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı, ziyarete ilişkin görüntüleri "İstikbal göklerdedir vizyonuyla geleceğe kanat açıyoruz!" notuyla paylaştı. Bakanlık ayrıca savaşan şahinlerin Karadeniz semalarına havalandığı anları da yayımladı.

Savaş uçaklarını ve jet motorlarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, havacılarla bir araya gelerek havacılık mesleğine ilişkin merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Göklerin çelik kanatları, görev ve eğitim uçuşlarıyla gökyüzündeki varlığını sürdürüyor. 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan savaş uçakları, Karadeniz üzerinde gerçekleştirdikleri eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı. Bakanlık, savaş uçaklarını kullanan pilotların görev uçuşu için havalandıkları anlara ait görüntüleri de yayımladı.

Kaynak: İHA
Milli Savunma BakanlığıKaradenizTeknolojiSamsunAmasyaGüncelEğitimSon Dakika

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