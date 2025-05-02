Kullanıcılar isyan etti, Garanti'den bir bilgilendirme daha geldi: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika
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Teknoloji

Kullanıcılar isyan etti, Garanti'den bir bilgilendirme daha geldi: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Kullanıcılar isyan etti, Garanti\'den bir bilgilendirme daha geldi: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Milyonlarca vatandaşın kullandığı Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle, banka tarafından yapılan açıklamada "Sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi. Banka ayrıca sorun nedeniyle tüm şubelerin gece yarısına kadar açık olacağını duyurdu.

02.05.2025 20:49
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Garanti BBVA, mobil hizmetlerde yaşanan erişim sorununa ilişkin "Sorunun en kısa sürede çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Milyonlarca vatandaşın kullandığı Garanti BBVA'nın mobil bankacılık hizmetinde kriz yaşanıyor. Mobil uygulamaya erişim sağlamaya çalışan banka müşterileri, "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" mesajıyla karşılaştı.

KULLANICILAR İSYAN ETTİ

Mobil hizmeti kullanamayan kullanıcılar, adeta isyan etti. Sosyal medya hesapları üzerinden tepkilerini dile getiren vatandaşlar, çok sayıda paylaşım yaptı.

BANKADAN AÇIKLAMA

Öte yandan Garanti BBVA, yaşanan erişim sorununa ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denilirken; saatler sonra yapılan bir diğer açıklamada sorunun kaynağının bir siber saldırı olmadığı kaydedildi.

"HERHANGİ BİR SİBER SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Garanti Bankası dijital kanallar ve çağrı merkezlerine erişimde yaşanan sorunun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını ve herhangi bir siber saldırının olmadığını açıklarken, "Sorunun en kısa sürede tamamen çözüme kavuşması için ilgili birimlerimiz yoğun şekilde çalışmaktadır" denildi.

YENİ DÜZENLEME DE DUYURULDU

Bankadan yapılan son açıklamada ise sorun nedeniyle yapılan yeni bir düzenleme kamuoyuna duyuruldu. "Bankamız dijital kanallar ve Çağrı Merkezimizde yaşanan teknik aksaklık devam etmektedir. Sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" denilen açıklamada, AVM'lerde bulunanlar hariç tüm şubelerin gece 00:00'a kadar açık olacağı duyuruldu.

Açıklamada, "Bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için AVM gibi yasal kapanış zorunluluğu bulunan lokasyonlar hariç olmak üzere, tüm şubelerimiz bu gece 00:00'a kadar açık olacaktır" denildi.

Kullanıcılar isyan etti, Garanti'den bir bilgilendirme daha geldi: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Mobil, Banka, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kullanıcılar isyan etti, Garanti'den bir bilgilendirme daha geldi: Çalışmalarımızı sürdürüyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Haci Mehmet DOGAN:
    Rezil bir banka 124 8 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    BU BANKALARIN ALLAH BELASINI VERSİN İNSANLAR SOYULUYOR 9 3
    berke alberto:
    Istermisin hesapları boşaltsınlar yada isteme düşün herkezin borçlarını silmişler hesaplara 5 er milyon yatırmişlar of derim 6 2
  • Alp Uganer:
    tefeciler 100 6 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    hangi banka tefeci değil. 5 0
    Deniz Sezer:
    devletin arka kasası yeni kasa 3 2
  • Med2243655:
    bugün hesabımı başka bankaya yönlendirmiştim artık işim olmaz bankada gişe görevlileri vurdum duymaz ilgi yok gelmeyen sıra çok 84 5 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    Soyun soyun ohh 64 5 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    artık bi güzellik yapar adam başı 10 bin TL promosyon verirsiniz 45 6 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    avucunu yalarsın. 2 1
  • Diyego Can:
    resmi vergi veren tefeciler Allah sizin ellerinize dusereni bildiği gibi yapsin 37 8 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    bankaya mi sövüyorsun müşterilere mi anlamadık 1 2
  • Erkan Toprakhisar:
    1400 TL kart aidatı almayı biliyorsunuz. Hem kartı killan banka para kazansın hemde 1400 TL senelik aidat kes. beter ol GARANTİ 42 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    elektrik kesikir bilmem kac saat .. sirketler tutar uzerinden otanlayip indirim yapmazlar.. ee hizmet veremedin iste... bankalar boylesi seyler yapar ne bileyim ( bi iki kez yapti bi kaci ) bi eft 1 hafta vs ucretsiz su bu demezler... internet gider yine aynisi.. bulduk bi laf " sistem arizasi" normal geliyor bize.. her ne ise kardesim olmamasi icin varsiniz gaziniz da elektriginizde suyunuz buyunuz da.. oluyorsa da duseceksin faturadan vs... hepiniz ozelsiniz.. ozel.. 38 4 Yanıtla
  • 606060Sy:
    Mağdurların zararını kim karşılayacak?? 38 3 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    kim demiş anlayış gösterdiği mi... 24 3 Yanıtla
  • 606060Sy:
    Tamam tamam inandık ?? 11 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Benim herhangi bir sorun yaşamıyorum...Nerden çıktı bu haber? 3 9 Yanıtla
  • Deniz Sezer:
    neler dönüyor her yer açık bir tek Garanti zamanında söylenen olay Halk Bankası'ndan gitti garantiye geldi 1 2 Yanıtla
  • ibrahim sönmez:
    Uygulamayı yenilediklerini söylediler fakat birçok eksiklikler var örneğin eski mobil uygulama da hesap hareketlerine 2 yıl öncesine kadar hesap dökümünü görebiliyordum . Yeni uygulama ise hesap hareketlerinde ancak son 2 ayın hesap dökümünü gösteriyor . Yenilik yapılmamış işin kolayına kaçırmış müşteriler için avantaj değil dezavantaj. 1 2 Yanıtla
  • 90911665he.:
    Beni de hesabım vardı hepsini iptal ettirdim soyguncu hepsi. Adımın baş harfi bile kalmayacak bankada dedim 1 1 Yanıtla
  • Deniz Sezer:
    devletin arka kasası Garanti Bankası mı 2 0 Yanıtla
  • Deniz Sezer:
    koyunlarda inansın işte 1 1 Yanıtla
  • janehartsell:
    The way you talk about your passion makes my breath hitch. Tell me more... closer. f1nd me on janehartsell_mooo_com change _ to dot 0 1 Yanıtla
  • ibocan47:
    garanti bankası bütün bankalarda daha fazla faiz alıyor şikayetçiyim 0 1 Yanıtla
  • ibocan47:
    4900? esnek hesabım 750? faiz gelmiş Allah belanızı versin garanti hepsinden beter 0 1 Yanıtla
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