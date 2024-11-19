Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, her fırsatta kamu kurumlarına tasarruf çağrısında bulunurken Niğde Belediyesi'nin sadece yemek videolarının yayınlandığı YouTube kanalını 9 ay yönetmesi için bir firmaya 2 milyon TL'lik ihale verdiği ortaya çıktı.

19.11.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu maliyesinde sıkılaştırma çerçevesinde tasarruf politikaları sürerken Niğde Belediyesi'nin YouTube kanalı için ayırdığı bütçe tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BAKAN ŞİMŞEK "KURALLARA UYUN" DEMİŞTİ

Kızılcahamam kampında belediye başkanlarının tasarrufa uyması gerektiğini, tasarruf paketinin belediyeleri de kapsadığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. Mevcut mali kurallara uyun" çağrısında bulunmuştu.

Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

NİĞDE BELEDİYESİ'NDEN 2 MİLYON TL'LİK İHALE

Bu sözlerin ardından belediyeler yaptıkları harcamalar konusunda frene basarken Niğde Belediyesi'nde tam tersi bir durum yaşandı. Belediye, sadece yemek videolarının yayınlandığı YouTube kanalını 9 ay yönetmesi karşısında bir firmaya 2 milyon TL'lik ihale verdi.

İşte tartışmaları alevlendiren o belge;

Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

10 PUAN FARK ATARAK SEÇİLMİŞTİ

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti adayı Emrah Özdemir'in oyların 36.22'sini aldığı Niğde'de CHP'nin dayı Hulus Özen yüzde 25.59'da kalmıştı.

Niğde Belediyesi, Mehmet Şimşek, Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, YouTube, Ekonomi, Güncel, Niğde, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • McA !:
    Şimdi akepeli yurttaşlar buna ne diyecek gerçekten merak ediyorum. Gerçi bahane Got gibidir herkeste bulunur 51 7 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    Allah belalarını versin 44 3 Yanıtla
  • Trgtyldz:
    Mansur Yavaş için yazanlar nerede acaba. jakuzi yaptıran belediye başkanımız nerede 27 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Zam yapın ama neye ne kaldı ki 22 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    yazıklar olsun size 7 0 Yanıtla
  • Görkem Gür:
    izlenme sayıları da rekor kırmış maşallah. 4 0 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    Şimşek efendi seni ciddiye alan var mi 3 1 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    sizde akp trollerine milyarlar akitiyorsunuz ne olucakki 1 0 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Belediyeler denetlenmeli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:31 Putin “nükleer yanıt“ doktrinini onayladı Putin "nükleer yanıt" doktrinini onayladı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:07 Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil’den ilk paylaşım Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'den ilk paylaşım
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:48 Tokat’ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu Tokat'ta kayıp emekli polis korkunç halde ölü bulundu
20:41 Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı Karnında 300 tarantula ile yakalanan yolcu tutuklandı
20:39 Real Madrid’den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig’e gidiyor Real Madrid'den ayrılması kafasına koyan Arda Güler, Premier Lig'e gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 15:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.