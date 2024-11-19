Kamu maliyesinde sıkılaştırma çerçevesinde tasarruf politikaları sürerken Niğde Belediyesi'nin YouTube kanalı için ayırdığı bütçe tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Kızılcahamam kampında belediye başkanlarının tasarrufa uyması gerektiğini, tasarruf paketinin belediyeleri de kapsadığını ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda tasarruf tedbirleri belediyeleri yüzde 100 bağlamaktadır. Sizin mali durumunuz iyi gözükmüyor. Belediyelerin yıllık personel giderleri bütçe gelirlerinin yüzde 30'unu aşamaz. Hiçbiriniz kanuna uymuyorsunuz. Mevcut mali kurallara uyun" çağrısında bulunmuştu.
Bu sözlerin ardından belediyeler yaptıkları harcamalar konusunda frene basarken Niğde Belediyesi'nde tam tersi bir durum yaşandı. Belediye, sadece yemek videolarının yayınlandığı YouTube kanalını 9 ay yönetmesi karşısında bir firmaya 2 milyon TL'lik ihale verdi.
İşte tartışmaları alevlendiren o belge;
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde AK Parti adayı Emrah Özdemir'in oyların 36.22'sini aldığı Niğde'de CHP'nin dayı Hulus Özen yüzde 25.59'da kalmıştı.
Son Dakika › Teknoloji › Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)