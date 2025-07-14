Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem!

Topluma taşıma ile okul servislerinde güvenlik ve tedbiri artırmayı hedefleyen yeni düzenleme bugün devreye girdi. Buna göre tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu oluyor.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE ENTEGRE ŞEKİLDE ÇALIŞACAK

112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre olacak şekilde çalışacak cihazların montajını yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcılar da Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni düzenlemenin ayrıntıları şu şekilde duyuruldu:

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi.

MONTAJ İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLIYOR

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.