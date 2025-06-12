İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Getir ve BiTaksi'nin sistemine izinsiz erişim sağlandığı ve çok sayıda kullanıcıya ait kişisel verilerin ele geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlattı.
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12.06.2025 11:49:30. #7.13#
SON DAKİKA: Olay iddia: Getir ve BiTaksi kullanıcılarının kişisel bilgileri sızdırıldı - Son Dakika
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