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Latifa.com.tr'den yapılan alışverişlerde yaşanan sorunlar müşterileri mağdur ediyor - Son Dakika
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Latifa.com.tr'den yapılan alışverişlerde yaşanan sorunlar müşterileri mağdur ediyor

Aralık ayında 2 parça ürün satın alan ve iade etmek isteyen bir müşteri, neredeyse 2 aydır yaşadığı iade sorununu çözemiyor. İade kargosu teslim alınmasına rağmen iade tutarını alamayan müşteri, müşteri hizmetlerine ulaşamamanın da sıkıntısını yaşıyor. Latifa.com.tr yetkililerinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Latifa.com.tr\'den yapılan alışverişlerde yaşanan sorunlar müşterileri mağdur ediyor
23.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:47
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Online alışveriş platformu Latifa.com.tr'den yapılan alışverişlerde yaşanan sorunlar, müşterileri mağdur etmeye devam ediyor. Aralık ayının başında 2 parça ürün satın alan ve beğenmeyerek iade etmek isteyen 1 müşteri, yaşadığı iade sorununu çözmek için neredeyse 2 aydır mücadele ediyor.

Ürünleri iade etmesine rağmen gelen pakette herhangi bir fatura olmaması ve ardından yaşadığı iade sürecini Latifa.com.tr'nin WhatsApp hattına bildirmesi, müşterinin mağduriyetini artırdı. İade kargosunun 2 gün içinde firma tarafından teslim alınmasına rağmen, 2 aydır iade tutarını alamamanın ve müşteri hizmetlerinden herhangi bir geri dönüş alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Müşteri, telefon çağrılarına ve WhatsApp mesajlarına yanıt alamamanın yanı sıra, Latifa.com.tr müşteri hizmetleriyle iletişim kurmada yaşadığı zorlukları da dile getiriyor. Mağduriyetini ifade eden "2 aydır iade talebimle ilgili bir adım atılmadı. Telefonlar cevap vermiyor, WhatsApp mesajlarına dönüş yapmıyorlar. Bu durum beni ciddi şekilde mağdur ediyor ve müşteri hizmetleriyle iletişim kuramamak da ayrı bir sorun" dedi.

Latifa.com.tr yetkililerinden ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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