Plaka tescil işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Son Dakika
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Teknoloji

Plaka tescil işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

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Plaka tescil işlemlerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabilmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

04.12.2024 15:29
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Plaka tescil işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte artık kaybedilen ya da yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Bu işlemler, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Plaka tescil işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

ÖNCEKİ UYGULAMA NASILDI?

Önceki uygulamada, kayıp plaka sahiplerinin fiziksel işlem gerçekleştirmesi gerekiyordu. Kayıp plaka sahipleri önceki uygulamada, notere giderek plakanın kaybolduğunu beyan ettikten sonra Trafik Şube Müdürlüğü'nde gerekli belgeleri onaylıyordu. Bu işlemlerin ardından, noter onaylı plaka basım kağıdı ile Şoförler Odası'na başvurarak yeni plakalarını çıkartabiliyorlardı.

Plaka tescil işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

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Son Dakika Teknoloji Plaka tescil işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Son Dakika

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