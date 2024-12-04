Plaka tescil işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

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Plaka tescil işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte artık kaybedilen ya da yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı. Bu işlemler, e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

ÖNCEKİ UYGULAMA NASILDI?

Önceki uygulamada, kayıp plaka sahiplerinin fiziksel işlem gerçekleştirmesi gerekiyordu. Kayıp plaka sahipleri önceki uygulamada, notere giderek plakanın kaybolduğunu beyan ettikten sonra Trafik Şube Müdürlüğü'nde gerekli belgeleri onaylıyordu. Bu işlemlerin ardından, noter onaylı plaka basım kağıdı ile Şoförler Odası'na başvurarak yeni plakalarını çıkartabiliyorlardı.