PMI Türkiye 30. Proje Yönetim Zirvesi: Geleceğin Proje Yönetimi ve Yapay Zeka Entegrasyonu - Son Dakika
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Teknoloji

PMI Türkiye 30. Proje Yönetim Zirvesi: Geleceğin Proje Yönetimi ve Yapay Zeka Entegrasyonu

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PMI Türkiye, 4-5 Ekim tarihlerinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü'nde gerçekleştireceği 30. Proje Yönetim Zirvesi ile katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor. "Project Challengers in New Era" temasıyla düzenlenecek zirvede, inovasyon, teknoloji entegrasyonu ve insan odaklı liderlik ana gündem maddeleri olacak.

01.10.2024 12:11  Güncelleme: 12:18
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İki gün sürecek zirvede, interaktif atölyeler aracılığıyla hem bireysel hem de ekip yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yapay zekanın proje yönetimine nasıl entegre edilebileceği ve insan-yapay zeka iş birliğiyle yüksek performanslı ekiplerin oluşturulmasının yolları ele alınacak.

Yurt içi ve yurt dışından, proje yönetimi, bankacılık, savunma sanayi, IT ve Blockchain gibi çeşitli sektörlerde deneyimli konuşmacılar, geleceğin projelerinde yapay zeka ile insan iş birliğinin önemine vurgu yapacak. Ayrıca, inşaat sektöründe proje yönetimine odaklanan PMI Construction Professional (PMI-CP) sertifikasının avantajları hakkında bilgi edinme ve bu sertifikaya sahip profesyonellerle tanışma fırsatı da sunulacak.

YAPAY ZEKA KONUŞULACAK

Zirve boyunca katılımcılar, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı değişimlere uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek için ihtiyaç duyulan stratejileri öğrenme fırsatı bulacak. Empati, duygusal yönetim ve etkili iletişim becerilerinin ön plana çıktığı yapay zeka çağında liderlik konuları da detaylıca ele alınacak.

Bu kapsamlı zirve, dijital dönüşüm ve yapay zeka destekli liderlik anlayışıyla, projelerini bir adım öteye taşımak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

4-5 Ekim'de Acıbadem Üniversitesi'nde gerçekleşecek "Project Challengers in New Era" temalı zirvede yer almak için https://pmi.org.tr/pmsummit2024/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bilet almak için: https://events.pmi.org.tr/

PMI Türkiye 30. Proje Yönetim Zirvesi: Geleceğin Proje Yönetimi ve Yapay Zeka Entegrasyonu

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Son Dakika Teknoloji PMI Türkiye 30. Proje Yönetim Zirvesi: Geleceğin Proje Yönetimi ve Yapay Zeka Entegrasyonu - Son Dakika

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