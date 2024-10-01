PMI Türkiye 30. Proje Yönetim Zirvesi: Geleceğin Proje Yönetimi ve Yapay Zeka Entegrasyonu

Teknoloji

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İki gün sürecek zirvede, interaktif atölyeler aracılığıyla hem bireysel hem de ekip yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Yapay zekanın proje yönetimine nasıl entegre edilebileceği ve insan-yapay zeka iş birliğiyle yüksek performanslı ekiplerin oluşturulmasının yolları ele alınacak.

Yurt içi ve yurt dışından, proje yönetimi, bankacılık, savunma sanayi, IT ve Blockchain gibi çeşitli sektörlerde deneyimli konuşmacılar, geleceğin projelerinde yapay zeka ile insan iş birliğinin önemine vurgu yapacak. Ayrıca, inşaat sektöründe proje yönetimine odaklanan PMI Construction Professional (PMI-CP) sertifikasının avantajları hakkında bilgi edinme ve bu sertifikaya sahip profesyonellerle tanışma fırsatı da sunulacak.

YAPAY ZEKA KONUŞULACAK

Zirve boyunca katılımcılar, yapay zekanın iş dünyasında yarattığı değişimlere uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek için ihtiyaç duyulan stratejileri öğrenme fırsatı bulacak. Empati, duygusal yönetim ve etkili iletişim becerilerinin ön plana çıktığı yapay zeka çağında liderlik konuları da detaylıca ele alınacak.

Bu kapsamlı zirve, dijital dönüşüm ve yapay zeka destekli liderlik anlayışıyla, projelerini bir adım öteye taşımak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

4-5 Ekim'de Acıbadem Üniversitesi'nde gerçekleşecek "Project Challengers in New Era" temalı zirvede yer almak için https://pmi.org.tr/pmsummit2024/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bilet almak için: https://events.pmi.org.tr/