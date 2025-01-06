Popüler film platformundan abonelik ücretlerine yüzde 31 zam

Teknoloji

Özgür Özel\'e soğuk duş! Vatandaşa yanıtı bir hayli sert oldu

"Sevişirken ölmek istiyorum" diyen Gerede\'nin tepkilere yanıtı da olay

Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu

Türkiye 2025 yılına art arda gelen zam haberleriyle başlarken filmseverleri kahredecek bir fiyat artışı daha yaşandı.

YENİ YILA OKKALI BİR ZAMLA GİRDİ

Dünya çapında 10 milyondan fazla abonesi bulunan popüler film izleme platformu Mubi de yeni yıla okkalı bir zamla giriş yaptı.

ABONELİK ÜCRETİ 169 TL OLDU

Dijital film izleme platformu Türkiye'deki abonelik ücretlerini yüzde 31 zamla 169 TL'ye çıkardı.