Türkiye 2025 yılına art arda gelen zam haberleriyle başlarken filmseverleri kahredecek bir fiyat artışı daha yaşandı.
Dünya çapında 10 milyondan fazla abonesi bulunan popüler film izleme platformu Mubi de yeni yıla okkalı bir zamla giriş yaptı.
Dijital film izleme platformu Türkiye'deki abonelik ücretlerini yüzde 31 zamla 169 TL'ye çıkardı.
Son Dakika › Teknoloji › Popüler film platformundan abonelik ücretlerine yüzde 31 zam - Son Dakika
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