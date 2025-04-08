Prof. Dr. Türkyılmaz: Boykot, markaları borsada da etkileyebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Prof. Dr. Türkyılmaz: Boykot, markaları borsada da etkileyebilir

Prof. Dr. Türkyılmaz: Boykot, markaları borsada da etkileyebilir

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Boykotların sosyal medya aracılığıyla çok hızlı bir şekilde yayılabildiğini vurgulayan Türkyılmaz, markaların siyasi kimlik kazanmasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan tehlikeli olduğunu söyledi.

08.04.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, boykotların sosyal medya etkisiyle hızla yayılabildiğini ve markaların siyasi kimlik kazanmasının borsa ve ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi. Markaların tarafsız ve dikkatli bir iletişim dili kullanması gerektiğini vurguladı.

"BOYKOT SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA ULUSLARARASI BOYUT KAZANABİLİR"

Prof. Dr. Ceyda Aysuna Türkyılmaz, boykotun yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda politik bir tepki biçimi olduğunu söyledi. Sosyal medya sayesinde bu tepkinin uluslararası düzeye ulaşabildiğini ifade eden Türkyılmaz, "Markalar son zamanlarda Türkiye'de siyasi kimlik kazanmaya başladı" dedi.

Prof. Dr. Türkyılmaz: Boykot, markaları borsada da etkileyebilir

"MARKALARIN KONUŞMALARI KİMLİĞE YANSIYOR"

Marka sahiplerinin açıklamalarının doğrudan marka kimliğine etki ettiğini belirten Türkyılmaz, "Siyasi bir boyutun oluşması markalar açısından son derece tehlikeli" ifadelerini kullandı. Ayrıca bir markanın yalnızca belli bir siyasi kesime hitap etmesi durumunda toplumun tamamına seslenebilmesinin zorlaştığını vurguladı.

"BOYKOTLAR BORSA VE EKONOMİ ÜZERİNDE DE ETKİLİ OLABİLİR"

Boykotun yalnızca tüketici tepkisiyle sınırlı kalmadığını belirten Türkyılmaz, "Bu durumun borsada hisse senetlerine ve ülke ekonomisine kadar uzanan etkileri olabilir" dedi. Markaların tarafsız ve objektif bir iletişim dili benimsemesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Marmara Üniversitesi, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Borsa, Medya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Prof. Dr. Türkyılmaz: Boykot, markaları borsada da etkileyebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada

12:13 MEB’den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt MEB'den yaz tatili Kurban Bayramı nedeniyle erkene çekilecek iddiasına yanıt
11:56 İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak istifa etti
11:54 Kapıkule Sınır Kapısı’nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada Kapıkule Sınır Kapısı'nda memurların rüşvet aldığı anlar kamerada
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 500 bin liralık dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 500 bin liralık dava
11:15 Özel’den Bahçeli’ye “cuntacılık“ yanıtı Kendi sözlerini hatırlattı Özel'den Bahçeli'ye "cuntacılık" yanıtı! Kendi sözlerini hatırlattı
16:40 Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı Meğerse bu yüzden oynatmıyormuş! Mourinho, İrfan Can Kahveci gerçeğini açık açık anlattı
16:38 Aydın’da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor Aydın'da kendiliğinden yetişen bu otlar garibanın cüzdanını, zenginin sofralarını süslüyor
16:35 Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı Topu getirmek için havalanan paraşütçü neye uğradığını şaşırdı
16:34 Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Berhan Şimşek, neden Özgür Özel’e rakip olduğunu anlattı Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici! Berhan Şimşek, neden Özgür Özel'e rakip olduğunu anlattı
16:30 ABD borsası çöküşle açıldı ABD borsası çöküşle açıldı
16:28 Galatasaray’da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı Galatasaray'da Carlos Cuesta, kayıplara karıştı
16:22 Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
16:17 Narin Güran’ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu Narin Güran'ın ailesinin olay günü cep telefonu imajları mahkemeye sunuldu
16:03 Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir Osimhen, kalan maçlarda atacağı gollerle kariyer rekorunu kırabilir
15:55 Yeşilçam’ın ’saf kızı’ Oya Akkartal’ın son hali Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 12:32:31. #7.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Türkyılmaz: Boykot, markaları borsada da etkileyebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement