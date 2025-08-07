Prof. Dr. Yenilmez: Kadın yazılımcı oranı 5 yılda yüzde 18'den yüzde 32'ye yükseldi - Son Dakika
Teknoloji

Prof. Dr. Yenilmez: Kadın yazılımcı oranı 5 yılda yüzde 18'den yüzde 32'ye yükseldi

Prof. Dr. Yenilmez: Kadın yazılımcı oranı 5 yılda yüzde 18'den yüzde 32'ye yükseldi
07.08.2025 15:28
İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem İnce Yenilmez, kadınların teknoloji ve yapay zeka alanındaki rolünün giderek arttığını belirtti. Yenilmez, son 5 yılda kadın yazılımcı oranının yüzde 18'den yüzde 32'ye çıktığını ve yapay zeka projelerinde kadın ekip liderlerinin sayısının iki katına çıktığını aktardı.

Yapay zeka teknolojileri günlük hayatın her alanını dönüştürmeye devam ederken, bu dönüşümde kadınların rolü de giderek artıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem İnce Yenilmez, dijitalleşme sürecinde kadınların üstlendiği yeni rolleri ve bu alandaki toplumsal etkileri değerlendirdi.

Yapay zekanın yalnızca teknolojiyi değil, yaşamın temel dinamiklerini de dönüştürdüğünü vurgulayan Prof. Dr. İnce Yenilmez, "Artık 'algoritmik hayat' dediğimiz bir çağdayız. Karar alma süreçlerinden işe alıma, eğitimden sosyal medya görünürlüğüne kadar her şey kodlarla şekilleniyor. Bu kodları yazanlar ise yalnızca sistemleri değil, geleceği de yazıyor" dedi.

KADINLARIN ARTAN TEMSİLİ

Kadınların teknoloji alanındaki yükselişine dikkat çeken İnce Yenilmez, "Bu artık bir istatistik meselesi değil, toplumsal bir kırılma anı. Kadınlar sadece sektörde yer almıyor; aynı zamanda dijital adaletin ve toplumsal duyarlılığın taşıyıcısı oluyor" ifadelerini kullandı.

Son beş yılda kadın yazılımcı oranının yüzde 18'den yüzde 32'ye yükseldiğini, yapay zeka projelerinde kadın ekip liderlerinin sayısının iki katına çıktığını belirten İnce Yenilmez, STEM alanlarında da kadın-erkek öğrenci sayısının ilk kez eşitlendiğini söyledi.

ÜNİVERSİTELER VE GİRİŞİMCİLİK ÖNCÜ ROLDE

Akademik dünyada ve girişimcilik alanında yaşanan değişimi de değerlendiren İnce Yenilmez, "Üniversitelerde 'dijital farkındalık' yükseliyor, algoritmik adalet kavramı yaygınlaşıyor. Genç kadın girişimciler, yapay zekayı toplumsal sorunlara çözüm için kullanıyor. Disiplinler arası çalışmalar, ekonomi, toplumsal cinsiyet ve veri analitiği kesişiminde yeni ufuklar açıyor" diye konuştu.

"KADINLARIN SESİ, DİJİTAL ÇAĞIN VİCDANI"

"Dijital gerçek" kavramına da değinen Prof. Dr. Meltem İnce Yenilmez, bugünün gençlerinin artık sadece kullanıcı değil, yaratıcı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Kim yazıyorsa, o şekillendiriyor. Ve artık daha fazla kadın yazıyor. Bu sadece dijital değil; aynı zamanda sosyolojik bir uyanış. Yapay zekaya insanlığın vicdanı gerekiyor ve kadınların sesi, bu vicdanın en güçlü parçalarından biri."

GELECEĞİ KİM KODLAYACAK

Söyleşinin sonunda geleceğin kim tarafından şekillendirileceği sorusunu yanıtlayan İnce Yenilmez, "Gelecek artık tek bir grubun elinde değil, çeşitliliğin elinde. Kadınların bu çeşitliliğe kattığı güç, dijital çağın duygusal zekasını ve vicdanını temsil ediyor. Algoritmalarla hayat yeniden yazılırken, kadın eline her zamankinden fazla ihtiyaç olacak" dedi.

