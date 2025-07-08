Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, Haberler.com'da yayınlanan "Bilimin Geleceği" programına katılarak eğitimdeki dönüşüm süreçlerini değerlendirdi. Hoşbay, yeni nesil öğrencilerin meslek seçimlerinde yapay zeka ve veri analizi gibi alanlara yöneldiğini, üniversite olarak sundukları imkanlarla bu dönüşüme ayak uydurduklarını söyledi.
Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, pandemiyle birlikte eğitim sisteminin ve kariyer anlayışının ciddi şekilde değiştiğini belirtti. "Artık yeni nesil, uluslararası düzeyde çalışabileceği ve sektöre daha hızlı girebileceği alanları tercih ediyor" diyen Hoşbay, öğrencilerin özellikle yapay zeka, veri analizi gibi alanlara büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.
Hoşbay, geleneksel mesleklerin de dönüşüm geçirdiğini vurgulayarak mütercim-tercümanlık bölümü hakkında "Bu alan sadece çeviri bilimi olarak görülmemeli, her zaman geleceğin mesleğidir" dedi. Ayrıca, öğrencilerin uygulamalı bilimlerde ilk yıldan itibaren pratik eğitimlere başladığını belirtti.
Biruni Üniversitesi'nin teknoparkı olduğunu ve öğrencilerin kendi şirketlerini kurabildiğini söyleyen Hoşbay, "Merkez kampüsümüz İstanbul'un en büyük 10 binasından biri. Erasmus, kariyer günleri, akademik danışmanlık gibi pek çok imkanla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Teknoloji › Prof. Dr. Zeynep Hoşbay: Yapay zeka ve mütercim-tercümanlık geleceğin meslekleri arasında - Son Dakika
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