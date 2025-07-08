Prof. Dr. Zeynep Hoşbay: Yapay zeka ve mütercim-tercümanlık geleceğin meslekleri arasında

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, Haberler.com'da yayınlanan "Bilimin Geleceği" programına katılarak eğitimdeki dönüşüm süreçlerini değerlendirdi. Hoşbay, yeni nesil öğrencilerin meslek seçimlerinde yapay zeka ve veri analizi gibi alanlara yöneldiğini, üniversite olarak sundukları imkanlarla bu dönüşüme ayak uydurduklarını söyledi.

"YENİ NESİL ARTIK GELECEĞİN MESLEKLERİNİ TERCİH EDİYOR"

Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, pandemiyle birlikte eğitim sisteminin ve kariyer anlayışının ciddi şekilde değiştiğini belirtti. "Artık yeni nesil, uluslararası düzeyde çalışabileceği ve sektöre daha hızlı girebileceği alanları tercih ediyor" diyen Hoşbay, öğrencilerin özellikle yapay zeka, veri analizi gibi alanlara büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

"MÜTERCİM-TERCÜMANLIK SADECE ÇEVİRİ BİLİMİ DEĞİLDİR"

Hoşbay, geleneksel mesleklerin de dönüşüm geçirdiğini vurgulayarak mütercim-tercümanlık bölümü hakkında "Bu alan sadece çeviri bilimi olarak görülmemeli, her zaman geleceğin mesleğidir" dedi. Ayrıca, öğrencilerin uygulamalı bilimlerde ilk yıldan itibaren pratik eğitimlere başladığını belirtti.

"BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE GİRİŞİMCİLİK FIRSATI SUNUYOR"

Biruni Üniversitesi'nin teknoparkı olduğunu ve öğrencilerin kendi şirketlerini kurabildiğini söyleyen Hoşbay, "Merkez kampüsümüz İstanbul'un en büyük 10 binasından biri. Erasmus, kariyer günleri, akademik danışmanlık gibi pek çok imkanla öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.