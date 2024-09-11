Yerli üretim elektrikli araç satışa sunuldu: İşte fiyatı - Son Dakika
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Teknoloji

Yerli üretim elektrikli araç satışa sunuldu: İşte fiyatı

Yerli teknoloji şirketi Reeder, Samsun'da ürettiği elektrikli araç ReeV Fancy'i 280 bin TL'lik liste fiyatıyla ön satışa sundu. Tek şarjla 100 km menzil sunabilen model, 12, 24, 36 ve 48 aylık vade seçenekleriyle müşterilere sunuluyor ve taksitler 11.250 TL'den başlıyor. İlk 100 adetle sınırlı olan bu satışın ilk teslimatı ise 23 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

11.09.2024 16:45
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Yerli teknoloji şirketi Reeder, mobilite sektörüne yenilik getiren tamamen elektrikli bir 4 tekerlekli motosiklet olan ReeV Fancy'i tanıttı. 280 bin TL fiyatla satışa sunulan bu araç, hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor.

TEK ŞARJLA 100 KM MENZİL SUNUYOR

Tek şarjla 100 km menzil sunan ReeV Fancy'nin 7,5 kWh kapasiteli bataryası, 5 saatte tamamen şarj olabiliyor. Araç, azami 700 kilo yük taşıma kapasitesine sahip olup, toplam uzunluğu 2.49 metre, yüksekliği ise 1.64 metre. 200 litre bagaj hacmi bulunan Fancy'nin batarya dahil boş ağırlığı 471 kilo. Ön ve arka lastiklerde disk frenlere sahip olan araçta ABS sistemi bulunmuyor ve maksimum 45 km/s hıza ulaşabiliyor.

Yerli Reeder, elektrikli otomobilini satışa sunuyor

İLK TESLİMAT 23 EYLÜL'DE

Aracın fiyatlandırması, 40 bin TL ön ödeme ile yapılabilirken, peşin fiyatının 280 bin TL olarak belirlendiği açıklandı. 12 ay taksitte aylık 25 bin TL, 24 ay taksitte aylık 15 bin TL, ve 48 ay taksitte aylık 11.250 TL ödeme seçenekleri de mevcut. İlk teslimatlar ise 23 Eylül 2024'te başlayacak.

Yerli Reeder, elektrikli otomobilini satışa sunuyor

ŞIK TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Küçük boyutları ve özgün tasarımıyla dikkat çeken ReeV Fancy, LED mercekli krom çerçeveli farları, bagaj camı ve kapı camları ile şık bir görünüm sunuyor. Araç, merkezi kilit, fan, radyo ve USB girişlerinin kontrol edilebildiği all-in-one ekranı, suni deri koltukları ve sunroof gibi modern donanımlarla donatılmış. Bu özellikler, Fancy'nin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan öne çıkan detayları arasında yer alıyor.

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Son Dakika Teknoloji Yerli üretim elektrikli araç satışa sunuldu: İşte fiyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ender Kervancıoğlu: Adam temizinden TOFAŞ alıp ailesiyle biner, eşyasını koyar daha iyi. 11 4 Yanıtla
  • Mmt Erd: Yerli ise eğer araç neden isim yabancı arkadaş. 100 yıl öncesine kadar kurtuluş savaşı veriyorduk bu isimleri almamak için şimdi ne oldu 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yerli üretim elektrikli araç satışa sunuldu: İşte fiyatı - Son Dakika
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