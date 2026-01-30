MEXC Global Türkiye\'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası

Türkiye'de kripto varlık piyasasına yönelik düzenleme ve lisans süreci devam ederken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından çizilen sınırlar, global kripto borsalarının Türkiye'deki tanıtım faaliyetlerini net şekilde kısıtlıyor. Mevzuata göre, yurt dışında kurulu kripto platformlarının Türkiye'de reklam vermesi, Türk kullanıcıları hedeflemesi ve bu yolla müşteri kazanması açıkça yasaklanmış durumda.

Ancak son günlerde, MEXC Global ile ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Türkiye'de yapılan Google aramalarında, MEXC Global'e ait reklamların görüntülendiği ve kullanıcıların doğrudan global platforma yönlendirildiği öne sürülüyor.

GOOGLE REKLAMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Kullanıcılardan ulaşan ekran görüntülerinde, MEXC Global'e ait reklamların Türkiye lokasyonunda Google arama sonuçlarında yer aldığı görülüyor. Reklam içeriklerinde Türkçe ifadelerin kullanılması ve doğrudan kripto işlemlerine yönlendirme yapılması, "Türk kullanıcılar hedef mi alınıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Uzmanlara göre, dijital reklamlar da mevzuat kapsamında tanıtım ve yönlendirme faaliyeti olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Google, sosyal medya ya da diğer dijital platformlar üzerinden yapılan reklamların, regülasyonlara tabi olduğu belirtiliyor.

SPK DÜZENLEMELERİ NE DİYOR?

SPK mevzuatına göre, global kripto borsalarının Türkiye'de yerleşik kişileri hedef alarak reklam, kampanya veya yönlendirme faaliyetleri yürütmesi yasak. Bu düzenlemenin amacı, yatırımcıları yüksek riskten korumak ve Türkiye'de denetlenebilir bir piyasa yapısı oluşturmak.

Bu çerçevede, Google reklamları üzerinden yapılan yönlendirmelerin de aynı yasak kapsamına girip girmediği sorusu gündeme geldi.

Regülasyonlara göre Türkiye'de reklam vermesi yasak olan global kripto borsalarının dijital platformlar üzerinden görünür olmaya devam ettiği iddiaları, hem yatırımcı güvenliği hem de denetim süreçleri açısından yeni bir tartışma başlattı.

Kullanıcılardan ulaşan ekran görüntülerinden bazıları şöyle: