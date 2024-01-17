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Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu - Son Dakika
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Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Axiom Mission 3 mürettebatını taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Fırlatma töreni İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan takip edilebilecek. Tarihi anlar meydanların yanı sıra bilim merkezlerinden de izlenecek.

17.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 11:16
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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla bu gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek. Ax-3'ün fırlatılması İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan da takip edilebilecek.

ABD'NİN FLORİDA EYALETİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan roket bu gece 01.11'de uzaya fırlatılacak. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevi Florida eyaletinde gerçekleştirilecek.

TAKSİM MEYDANI'NDA HEYECANLI BEKLEYİŞ

Fırlatma töreni, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 23.00'den itibaren Kızılay ile Taksim'deki planetaryumlardan da takip edilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul Taksim Meydanı'nda ve Ankara'daki meydanlara "dome çadır" adı verilen dev kubbeli planetaryumlar kuruldu. Alanın etrafına Alper Gezeravcı'nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi.

BİLİM MERKEZLERİNDEN DE TAKİP EDİLECEK

Öte yandan, Ankara ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'nda görevli uzay mühendisleri ve bilim adamları tarafından astronotun uzay istasyonuna yolculuğu anbean takip edilecek. Fırlatma töreni, sadece meydanlara kurulan planetaryumlarda değil, bilim merkezlerinde de izlenebilecek. Bu merkezlerde atölye çalışmalarından uzay filmleri gösterimine kadar birçok programa yer verilecek. Fırlatma töreni, Konya Bilim Merkezi, Bursa GUHEM, Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi'nden izlenebilecek.

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANLI UZAY MİSYONU

Axiom Space'in ISS'e göndereceği "Ax-3" görevinde 4 kişilik mürettebat yer alıyor. Alper Gezeravcı'nın Ax-3 uçuşunda birlikte görev alacağı kişiler, ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt olacak.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONUNA KENETLENME 19 OCAK SAAT 13.15'TE

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek. Bu adımla birlikte Türkiye Milli Uzay Programının ilk insanlı uzay misyonu hedefine ulaşacak.

Saatlerinizi gece 01.11\'e kurun! Türkiye\'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu
YORUMLAR (18)
  • Balalayka Trampet: Milli uzay hamlesini destekliyorum fakat 50 milyon $ verip sıf gösteriş olsun diye abd den uzaya göndermek cidden israf Yanıtla 12 77
  • Beşiktaş 1903: Hayaller reisin 2023 de aya sert ineceğiz, gerçekler abd yolluyor Yanıtla 9 51
  • Serkan Basar: para verilerek yapılan bir yolculuk bu yolculuklar her zaman oluyor parayı bastırıp giden iş insanları var bir sürü yavvv biraz araştırın :) gülsemmi ağlasammı bilemiyorum haberin başlığına bakınca Yanıtla 9 44
  • bülent C.: bakan şimşek bu masrafa birşey demiyor mu . Yanıtla 4 35
  • Ali Kublay: Hayırlı olsun çekemeyen andawallar her zaman bir bahane bulurlar ne demişler her milletin yüzde on yüzde yirmi hain kontenjanı vardir Yanıtla 27 5
  • ZURNANIN ZIRT DELİĞİ: Vatandaş aç iken uzayda neyi arıyolar acaba. Umarım uzayda 10 bin TL'ye tamah ettirilen emekliler için de bir kaynak bulurlar. :D Yanıtla 3 26
  • Aysun Özcan: gercekten hakedenlerden bu işte?? Yanıtla 21 3
  • Özkan ATASOY: Burada para vererek uzaya çıkma becerisi var. Sonuçta buda bir beceri. Acaba kimin parasını vererek çıkıyorlar uzaya? Sorgulamak lazım. Yanıtla 3 20
  • Serhat KARADAĞ: Uzay mekiğini Alper kullanmada bari hem yolu bilmiyor hem de şoförlüğü zayıf. Yanıtla 4 13
  • Oktay KUŞÇU: Nefesimi bir tuttum bir tuttum ki neredeyse patlayacam :D Yanıtla 5 8
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Alper Gezeravcı, Türkiye, Ankara, Uzay, Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Saatlerinizi gece 01.11'e kurun! Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu için nefesler tutuldu - Son Dakika


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