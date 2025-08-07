Sahte diploma skandalıyla gündeme gelen e-imza krizi gündemdeki yerini korurken BTK'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sahte e-imza vakalarının önüne geçmek için SMS ile bilgilendirme sistemini devreye alan BTK'nın yeni uygulamasıyla artık bir kişi e-imza başvurusu yaptığında, başvuru sahibinin tüm telefonlarına SMS gönderilecek ve e-imza 6 saat sonra aktif hale gelecek.
SON DAKİKA: Sahte diploma skandalı sonrası BTK'dan yeni önlem - Son Dakika
