Samsung tarihinde bir ilk: İşçiler greve hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Samsung tarihinde bir ilk: İşçiler greve hazırlanıyor

Samsung tarihinde bir ilk: İşçiler greve hazırlanıyor

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve televizyon üreticilerinden biri olan Samsung Electronics, 55 yıllık tarihinde ilk kez grevle karşı karşıya. Sendika, yaklaşık 28 bin üye işçinin ücret artışı ve ikramiye talepleriyle greve çıkacaklarını duyurdu. Şirketin hisseleri grev açıklamasının ardından %2 düşüş yaşadı.

29.05.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve televizyon üreticileri arasında yer alan Samsung Electronics 55 yıllık tarihinde ilk kez grevle karşı karşıya. Samsung Electronics'te çalışan binlerce işçiyi temsil eden sendika, Güney Kore'deki tüm üyelerinden 7 Haziran'da ücretli izin kullanmalarını istedi ve bir günlüğüne greve çıkacaklarını duyurdu.

Yaklaşık 28 bin üye işçisi olduğunu belirten sendika, bunun da şirketin toplam işgücünün beşte birinden fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Sendika, yaklaşık 28 bin üye işçisinin olduğunu, bunun da şirketin toplam işgücünün beşte birinden fazlasını oluşturduğunu söylerken Güney Kore merkezli Samsung Electronics, sendika ile yapılan görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

İKİ TARAF ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, sendika temsilcilerinden biri canlı yayınlanan basın toplantısında, "Şirketin işçileri ihmal etmesi karşısında grev ilan ediyoruz" dedi. Samsung Electronics yönetimi bu yılın başından beri sendika ile ücretler konusunda görüşmeler yürütüyor. Ancak şimdiye kadar iki taraf arasında anlaşma sağlanamadı.

Sendika, yüzde 6,5'lik bir ücret artışı ve şirketin kazancına endeksli bir ikramiye talep ediyor. Reuters haber ajansının aktardığına göre şirket ise bu yıl yüzde 5,1 oranında zam önerdi. 7 Haziran'daki grevden Güney Kore'deki tüm şirket tesislerinin etkileneceğini söyleyen sendika, teknoloji devini hafta başında yapılan müzakerelerde bir uzlaşı planı getirmemekle suçladı.

HİSSELERİ %2 DÜŞÜŞLE İŞLEM GÖRDÜ

Geçen hafta 2 binden fazla şirket çalışanı daha iyi bir ücret talebiyle eylem düzenlemişti.

Samsung Group, 2020 yılına kadar sendikaların çalışanlarını temsil etmesine izin vermemesiyle biliniyordu. Şirket, başkanının piyasa manipülasyonu ve rüşvetten yargılanmasının ardından yoğun bir inceleme altına girdi. Samsung Electronics'in hisseleri grev açıklamasının ardından Seul'de yaklaşık %2 düşüşle işlem gördü.

Güney Kore, Samsung, Teknoloji, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung tarihinde bir ilk: İşçiler greve hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba: koreyi kaptın türkiye ye acın fabrikaları üretim demek türkiye demek 0 0 Yanıtla

13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
13:10 Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak Erdoğan: Sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesini amaçlıyoruz, bunu başarabilirsek sonraki adıma gerek kalmayacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
11:49 AK Parti’yi karıştıran ikramiye iddiası “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne götürmeye yüzüm yok“ AK Parti'yi karıştıran ikramiye iddiası! "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne götürmeye yüzüm yok"
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:17 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu 13 yaşındaki Türk kızı, sesiyle Voice of Germany Kind yarışmasına damga vurdu
13:11 Beşiktaş mı Fener mi Jose Mourinho tercihini yaptı Beşiktaş mı Fener mi? Jose Mourinho tercihini yaptı
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 14:47:51. #1.11#
SON DAKİKA: Samsung tarihinde bir ilk: İşçiler greve hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement