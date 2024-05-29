Samsung tarihinde bir ilk: İşçiler greve hazırlanıyor

Teknoloji

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve televizyon üreticileri arasında yer alan Samsung Electronics 55 yıllık tarihinde ilk kez grevle karşı karşıya. Samsung Electronics'te çalışan binlerce işçiyi temsil eden sendika, Güney Kore'deki tüm üyelerinden 7 Haziran'da ücretli izin kullanmalarını istedi ve bir günlüğüne greve çıkacaklarını duyurdu.

Yaklaşık 28 bin üye işçisi olduğunu belirten sendika, bunun da şirketin toplam işgücünün beşte birinden fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Sendika, yaklaşık 28 bin üye işçisinin olduğunu, bunun da şirketin toplam işgücünün beşte birinden fazlasını oluşturduğunu söylerken Güney Kore merkezli Samsung Electronics, sendika ile yapılan görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

İKİ TARAF ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, sendika temsilcilerinden biri canlı yayınlanan basın toplantısında, "Şirketin işçileri ihmal etmesi karşısında grev ilan ediyoruz" dedi. Samsung Electronics yönetimi bu yılın başından beri sendika ile ücretler konusunda görüşmeler yürütüyor. Ancak şimdiye kadar iki taraf arasında anlaşma sağlanamadı.

Sendika, yüzde 6,5'lik bir ücret artışı ve şirketin kazancına endeksli bir ikramiye talep ediyor. Reuters haber ajansının aktardığına göre şirket ise bu yıl yüzde 5,1 oranında zam önerdi. 7 Haziran'daki grevden Güney Kore'deki tüm şirket tesislerinin etkileneceğini söyleyen sendika, teknoloji devini hafta başında yapılan müzakerelerde bir uzlaşı planı getirmemekle suçladı.

HİSSELERİ %2 DÜŞÜŞLE İŞLEM GÖRDÜ

Geçen hafta 2 binden fazla şirket çalışanı daha iyi bir ücret talebiyle eylem düzenlemişti.

Samsung Group, 2020 yılına kadar sendikaların çalışanlarını temsil etmesine izin vermemesiyle biliniyordu. Şirket, başkanının piyasa manipülasyonu ve rüşvetten yargılanmasının ardından yoğun bir inceleme altına girdi. Samsung Electronics'in hisseleri grev açıklamasının ardından Seul'de yaklaşık %2 düşüşle işlem gördü.