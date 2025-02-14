3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

Teknoloji

Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütün zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırdığı site marketfiyati.org.tr'a ilgi yoğun. Vatandaşların, ürün fiyatlarını karşılaştırabildiği siteye ilk 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

MARKETLERİN FİYATI TEK TEK LİSTELENİYOR

Vatandaşlar, uzun süredir marketlerin fahiş zamlarından şikayet ediyordu. Artık söz konusu platform üzerinden zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırılabiliyor. 50 bine yakın ürün fiyatının yer aldığı platform ile fiyat oyunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tüketiciler, site üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatını anlık olarak sorgulayabiliyor. Seçilen ürünün en uygun fiyatının hangi markette bulunduğu da görüntülenebiliyor.

AYNI ÜRÜNE İKİ KAT FİYAT

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre uygulama tüketiciler için büyük kolaylık sağlarken, marketler arasındaki fahiş fiyat artışlarını da ortaya çıkarttı.

Aynı semtte iki farklı marketin aynı ürünü iki kat fazla fiyata sattığı belirlendi. Bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü.

ÇELİŞEN FİYATLARA TEPKİ YAĞIYOR

Aynı markalı ürünlerin farklı fiyat etiketine sahip oluşu sosyal medyadan tepkilere sebep oldu. Tüketiciler sosyal medyada "Uygulama sayesinde hangi ürün nerede ucuz görebiliyoruz. Ancak bu fiyat farklarını bakanlık da görüyor. Bu uygulama ile ceza kesmeleri çok daha kolay olur" paylaşımlarında bulundu.

"MUTLAKA ŞİKAYET EDİLMELİ"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın çok yararlı olduğunu belirterek, "Tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar." dedi.

Yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmelerin önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacağını dile getiren Ağaoğlu, "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında eşit fiyat ya da fahiş fiyat görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikâyet etsin." ifadelerini kullandı.

TAVSİYE FİYAT ÇAĞRISI

Ağaoğlu, ürünlerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı ibaresinin konulmasını tavsiye etti. Uygulama ile marketler arasındaki fiyat farkının ortadan kalkacağını belirten Ağaoğlu, "Bu düzenlemeye uymayan bir işletme olursa, kapatma cezası uygulanabilir." dedi. girebilirsiniz.