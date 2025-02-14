3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat - Son Dakika
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Teknoloji

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

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Zincir market fiyatları ürün karşılaştırma ekranı marketfiyati.org.tr üzerinden erişime açıldı. Market fiyatı sitesinde 50 bine yakın ürün yer alırken sitesinin devreye alınmasının üzerinden üç gün geçmeden skandal niteliğinde bir 'fahiş fiyat' tablosu ortaya çıktı. Aynı semtte bulunan iki marketin sattığı aynı ürünün fiyatları arasında iki kat fark bulunduğu tespit edildi.

14.02.2025 11:38  Güncelleme: 12:47
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütün zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırdığı site marketfiyati.org.tr'a ilgi yoğun. Vatandaşların, ürün fiyatlarını karşılaştırabildiği siteye ilk 24 saatte 490 bin tekil ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

MARKETLERİN FİYATI TEK TEK LİSTELENİYOR

Vatandaşlar, uzun süredir marketlerin fahiş zamlarından şikayet ediyordu. Artık söz konusu platform üzerinden zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırılabiliyor. 50 bine yakın ürün fiyatının yer aldığı platform ile fiyat oyunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Tüketiciler, site üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatını anlık olarak sorgulayabiliyor. Seçilen ürünün en uygun fiyatının hangi markette bulunduğu da görüntülenebiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Fiyat Karşılaştırma Sitesi: Zincir Marketlerde Fiyat Farkları Tespit Edildi

AYNI ÜRÜNE İKİ KAT FİYAT

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre uygulama tüketiciler için büyük kolaylık sağlarken, marketler arasındaki fahiş fiyat artışlarını da ortaya çıkarttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Fiyat Karşılaştırma Sitesi: Zincir Marketlerde Fiyat Farkları Tespit Edildi

Aynı semtte iki farklı marketin aynı ürünü iki kat fazla fiyata sattığı belirlendi. Bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü.

ÇELİŞEN FİYATLARA TEPKİ YAĞIYOR

Aynı markalı ürünlerin farklı fiyat etiketine sahip oluşu sosyal medyadan tepkilere sebep oldu. Tüketiciler sosyal medyada "Uygulama sayesinde hangi ürün nerede ucuz görebiliyoruz. Ancak bu fiyat farklarını bakanlık da görüyor. Bu uygulama ile ceza kesmeleri çok daha kolay olur" paylaşımlarında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Fiyat Karşılaştırma Sitesi: Zincir Marketlerde Fiyat Farkları Tespit Edildi

"MUTLAKA ŞİKAYET EDİLMELİ"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın çok yararlı olduğunu belirterek, "Tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar." dedi.

Yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmelerin önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacağını dile getiren Ağaoğlu, "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında eşit fiyat ya da fahiş fiyat görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikâyet etsin." ifadelerini kullandı.

TAVSİYE FİYAT ÇAĞRISI

Ağaoğlu, ürünlerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı ibaresinin konulmasını tavsiye etti. Uygulama ile marketler arasındaki fiyat farkının ortadan kalkacağını belirten Ağaoğlu, "Bu düzenlemeye uymayan bir işletme olursa, kapatma cezası uygulanabilir." dedi. girebilirsiniz.

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mahşerin atlısı:
    E dolar altın döviz fiyatları uçuyor maliyetler artıyor adamlar ne yapsın hiç bir maliyeti gideri olmayan Tüv araç muayenesine bile bile %50 zam tam yaptı ekepe bunlar neden yapmasın ?? 184 33 Yanıtla
  • Uğur null:
    Eee sonuç, kes cezayı paralar erdoGan'a. Giren girsin millete... 89 17 Yanıtla
  • Feti Özay:
    kademeli kapatma cezalari geri gelmeli.. net.tek çözüm. 45 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    urunun uzerunde fiyat yazsin buyuk puntoyla ozamn frenlenirler ancak 36 1 Yanıtla
  • Mehmet Karabacak:
    Bu zincir marketlere ayar vermesi gereken tarım kredi marketleri olmalı fakat onlar bunlardan daha vicdansız bu sebepten zincir marketler istediği gibi piyasyı elinde tutar malesef acı ama gerçek Ceza yazsalar ne olur ki bir kaç ürüne cüzzi bir zam yapsa dahi bir kaç günde o cezayı çıkarır bu kadar basit 27 0 Yanıtla
  • Emir Emir:
    BU İŞE DEVLET EL ATMALI,SAYIN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BİR KARARNAME İLE ÇÖZEBİLİR.ÜRÜNÜN FABRİKA ÜRETİM VE SATIŞ FİYATININ BELLİ BİR ORANI KAR LİMİTİ KOYULMALI.FAHİŞ FİYAT ETİKETİ UYGULAYAN ZİNCİR MARKET KADEMELİ OLARAK 3 GÜNDEN 30 GÜNE KADAR KAPATILMALI 21 0 Yanıtla
  • Metin Ersoy:
    şikayet edilmeli deniyor yaw ya arkadaş bakanlık olarak zaten görüyorsun herşey önünde niye bekliyorsun şikâyet olsun diye en ağırından kessene cezasını hatta ticaretten men et de diğerlerine ibret olsun. yapamazsınız neden aynı yolun yolcususunuz çünkü 9 0 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    zabıtalar çay ocaklarında oturacaklarına sık sık denetlesinler yetersizse yeterince zabıta memuru alsınlar denetleme sıklaştırılmasa hiç bir şey değişmez bir saate bütün etiketleri değiştiriyolar ceza olarakta kapama cezası olması lazım para cezasıyla birlikte kararlı bir şekilde yaptırım olursa sonuç alınır aksi taktirde bir şey değişmez olanda dar gelirli vatandaşa olur ... 8 0 Yanıtla
  • Apple User:
    kapatinnnnnnnnnn yeter vanpirler milletin kanini emiyo 6 0 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    EE / yöneticler denetciler / yargı neden bunun önüne geçmiyorlar biz anayasası olmayan hukuk düzeni olmayan yerde mi yaşıyoruz biledim ..1 defa yapan bir daha yapar caydırıcı cezalar neden verilmiyor acaba ensesi kalınlar mı devereye giriyor diye insan aklına gelmiyor değil..SAHAİ zincir market dedikleri kimlerin bir de isim yayınlayın ki halk onları cezalandırır dıyecem de....neyse ... 6 0 Yanıtla
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