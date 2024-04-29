Sarsılmaz SAR9 SOCOM, Amerika'da polis departmanında kullanılıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Sarsılmaz SAR9 SOCOM, Amerika'da polis departmanında kullanılıyor

Sarsılmaz SAR9 SOCOM, Amerika\'da polis departmanında kullanılıyor

Türk savunma sanayi üreticileri tarafından tasarlanan ve üretilen Sarsılmaz SAR9 SOCOM tabanca, Amerika'nın Teksas eyaletinde bir polis departmanında kullanılmaya başlandı. SAR9 SOCOM, ABD'de ikinci kez yılın tabancası seçilmiş ve Galveston Polis Departmanı'nda polislerin kullanımına verilmiştir. Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, ABD pazarının önemini vurgulayarak üretim hattını hızla kurduklarını belirtmiştir.

29.04.2024 19:09
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Savunma sanayi büyük bir hızla büyümeye devam ediyor. Türk savunma sanayi üreticileri tarafından tasarlanan ve üretilen silahlar artık yurt dışında da kullanılıyor. Son çıkan haberlere göre Amerika'nın Teksas eyaletinde bir polis departmanında savunma sanayide önemli rol oynayan Sarsılmaz'ın ABD'de ikinci kez yılın tabancası seçilen SAR9 ürün ailesinden biri kullanılmaya başlandı. İşte detaylar…

Sarsılmaz SAR9 SOCOM tabanca, ABD Teksas'taki polis departmanı envanterine girdi

Türkiye pazarında Sarsılmaz SAR9 SP olarak satışa sunulan tabanca, Amerika'da SAR9 SOCOM adı altında Teksas eyaletinde bir polis departmanının envanterinde yerini aldı. ABD'de ikinci kez yılın tabancası seçilen SAR9 ürün ailesinin Özel Kuvvetler için tasarlanmış ve üretilmiş olan SOCOM tabanca modeli, ABD'nin Teksas eyaletindeki Galveston Polis Departmanı'nda kullanılmak üzere polislere verildi.

Sarsılmaz SAR9 SOCOM, Amerika'da polis departmanında kullanılıyor

9 mm'lik tabanca, özel kuvvetler tarafından zorlu koşullar altında kullanılmak için 150 yıllık marka olan Sarsılmaz tarafından üretiliyor. SAR9 ailesinden de aldığı özellikler ile birlikte Galveston polislerine verilen tabancalar ile poligonda atışlar yapıldı. Polis şefi Doug Balli ise SAR9 SOCOM'un verdiği güvenden ve kusursuz atış konforundan övgü ile bahsetti.

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Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "SAR9 SOCOM'un Teksas polis departmanının 5 görev silahından biri olarak seçilmesi bizi çok mutlu etti. Öte yandan sivil pazarda devletler dışında en önemli pazar ABD pazarı. 340 milyonluk ABD nüfusuna karşılık ülkedeki silah sayısı 393 milyonun üzerinde bulunuyor. Tüm bunları değerlendirerek ABD'de üretime başlama kararı aldık ve hızla üretim hattımızı kuruyoruz." diyerek ABD pazarının önemini vurguladı.

Sarsılmaz SAR9 SOCOM, Amerika'da polis departmanında kullanılıyor

TSK envanterinde SAR9 SP modeli olarak yerini alan SOCOM, SAR9 serisinin tüm özelliklerine ek olarak 17 ve 21'lik şarjör seçenekleri, susturucu bağlantısı, yükseltilmiş gez ve arpacık, geliştirilmiş şarjör kılavuzu, ve soğutma kanalı gibi özellikler ile geliyor.

İşte SAR9 SP (SOCOM) özellikleri:

Teknik ÖzelliklerKalibre9×19 mmTetik SistemiTek HareketliKapasite17Namlu Boyu133 mm (5.2")Toplam Boy211 mm (8.3")Toplam Yükseklik152 mm (5.9")Toplam Genişlik37 mm (1.4")Ağırlık850 gr (29.9 oz)

Peki ya siz Sarsılmaz SAR9 SOCOM hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teksas, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sarsılmaz SAR9 SOCOM, Amerika'da polis departmanında kullanılıyor - Son Dakika

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