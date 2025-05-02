Selçuk Bayraktar: Dünyaya Damga Vuracak Teknolojiler Geliştirme Gayretimiz Var - Son Dakika
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Teknoloji

Selçuk Bayraktar: Dünyaya Damga Vuracak Teknolojiler Geliştirme Gayretimiz Var

Selçuk Bayraktar: Dünyaya Damga Vuracak Teknolojiler Geliştirme Gayretimiz Var

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, tv100 ekranlarına konuk oldu. Bayraktar çifti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen TEKNOFEST hakkında değerlendirmelerde bulunurken, hem ailece yarışmalara katıldıklarını hem de yüksek teknoloji hedeflerini paylaştı.

02.05.2025 17:51
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TEKNOFEST'in KKTC ayağında konuşan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, festivalin aileleriyle birlikte nasıl bir tutkuyla sürdüğünü anlattı. Bayraktar çifti, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki iddiasını da vurguladı.

"BİLİMDE VE TEKNOLOJİDE DÜNYAYA DAMGA VURACAK TEKNOLOJİLER GELİŞTİRME GAYRETİMİZ VAR"

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, organizasyonun sadece bir teknoloji fuarı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve hürriyet idealiyle yoğrulmuş bir mücadele alanı olduğunu belirtti.

Bayraktar, "Burada verilen mücadeleyi düşünecek olursanız ağır bir mezalim sonrası gerçekleşti. Hürriyetin bedeli, ağır bir bedel ödendi. Şimdi de yüksek teknoloji geliştirme ideali ile TEKNOFEST gerçekleştiriliyor," dedi.

"HERKESİN GELECEĞE UMUTLA BAKTIĞI BİR ORTAM VAR"

Bayraktar, TEKNOFEST'in kardeş vatan KKTC'de düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Katılımcıların coşkusuna değinen Bayraktar, "Burası kardeş vatan, bunu yaşatmak ve yüceltmek için elimizden gelen gayreti bilimde ve teknolojide dünyaya damgasını vuracak teknolojiler geliştirme gayretimiz var. Herkesin yüzü gülüyor," sözleriyle festivalin ruhunu özetledi.

"İÇ İÇE HEYECANLAR BENİM İÇİN İÇ İÇE GEÇMİŞ DURUMDA"

KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise TEKNOFEST'teki çok yönlü rolünü anlattı.

Hem eşi Selçuk Bayraktar'a destek verdiğini, hem KADEM projelerini tanıttığını hem de kızlarının yarışmasına refakat ettiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla iç içe heyecanlar benim için iç içe geçmiş durumda," diyerek etkinliğe olan çok boyutlu katılımını vurguladı.

Teknoloji, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Selçuk Bayraktar: Dünyaya Damga Vuracak Teknolojiler Geliştirme Gayretimiz Var - Son Dakika

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