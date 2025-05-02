TEKNOFEST'in KKTC ayağında konuşan Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, festivalin aileleriyle birlikte nasıl bir tutkuyla sürdüğünü anlattı. Bayraktar çifti, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki iddiasını da vurguladı.
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, organizasyonun sadece bir teknoloji fuarı değil, aynı zamanda bağımsızlık ve hürriyet idealiyle yoğrulmuş bir mücadele alanı olduğunu belirtti.
Bayraktar, "Burada verilen mücadeleyi düşünecek olursanız ağır bir mezalim sonrası gerçekleşti. Hürriyetin bedeli, ağır bir bedel ödendi. Şimdi de yüksek teknoloji geliştirme ideali ile TEKNOFEST gerçekleştiriliyor," dedi.
Bayraktar, TEKNOFEST'in kardeş vatan KKTC'de düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.
Katılımcıların coşkusuna değinen Bayraktar, "Burası kardeş vatan, bunu yaşatmak ve yüceltmek için elimizden gelen gayreti bilimde ve teknolojide dünyaya damgasını vuracak teknolojiler geliştirme gayretimiz var. Herkesin yüzü gülüyor," sözleriyle festivalin ruhunu özetledi.
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise TEKNOFEST'teki çok yönlü rolünü anlattı.
Hem eşi Selçuk Bayraktar'a destek verdiğini, hem KADEM projelerini tanıttığını hem de kızlarının yarışmasına refakat ettiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla iç içe heyecanlar benim için iç içe geçmiş durumda," diyerek etkinliğe olan çok boyutlu katılımını vurguladı.
Son Dakika › Teknoloji › Selçuk Bayraktar: Dünyaya Damga Vuracak Teknolojiler Geliştirme Gayretimiz Var - Son Dakika
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