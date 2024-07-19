Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı

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Microsoft sisteminde yaşanan arıza nedeniyle küresel bir kriz yaşanırken, birçok havalimanında bilgi sistemleri mavi ekran verdi. Los Angeles Havalimanı'nda kaydedilen bir videoda monitörlerin hepsinin maviye döndüğü ve "Recovery" hatası verdiği görülüyor.

19.07.2024 11:18
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Dünya genelinde yazılım sistemlerinde arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza, pek çok sektörü etkiledi.

Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.

Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı

BİLGİ SİSTEMLERİ MAVİ EKRAN VERMEYE BAŞLADI

Aralarında Los Angeles'ın da bulunduğu birçok havalimanında bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı. Los Angeles Havalimanı'nda kaydedilen bir videoda monitörlerin hepsinin maviye döndüğü ve "Recovery" hatası verdiği görülüyor.

Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı

Los Angeles, Microsoft, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Adam eve: bankada paranız varsa çekin 3. dünya savaşı resmen başlamıştır. 6 17 Yanıtla
    Ender Koçak: Bankada paramı.. Bence bankanın bizde Alacaği para var 21 2 Alper Eren: Çok komiksin :))) 6 1 YoH null: Yani her sorunu dndya savaşına bağlamak komedi:) 3 dünya savaşı diye bisi yok yav olmayacak öyle denmesi isteniyor sende onlara uyuyorsun 1 4
  • Tarık yücel: uzaylılarla tanışma zamanı gelmiştir. 14 1 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler: kesin uzaylılar yapıyor bu işi:)) 13 1 Yanıtla
  • Abdurrahman Vurucu: Göklerden gelen karar olmalı 8 6 Yanıtla
  • Alpi: Gates yine neyi planlıyor . Neyse ben markete gidip su alayım 4 0 Yanıtla
    Hasan Vanlı: Makarnada al 2 0

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