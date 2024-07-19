Dünya genelinde yazılım sistemlerinde arıza yaşanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza, pek çok sektörü etkiledi.
Özelikle dünya genelindeki havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanıyor.
Aralarında Los Angeles'ın da bulunduğu birçok havalimanında bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı. Los Angeles Havalimanı'nda kaydedilen bir videoda monitörlerin hepsinin maviye döndüğü ve "Recovery" hatası verdiği görülüyor.
Son Dakika › Teknoloji › Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı - Son Dakika
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