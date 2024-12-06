Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü - Son Dakika
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Teknoloji

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Simpsonlar\'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Geçmişte birçok olayı önceden tahmin eden fenomen dizi Simpsonlar, 2024 yılına dair bir başka öngörüsüyle yine konuşuldu.

06.12.2024 16:12
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Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, maymun çiçeği virüsü, politik olaylar ve teknoloji alanında doğru çıkan kehanetleriyle adından sıklıkla söz ettiren Simpsonlar dizisi, bu kez çok daha farklı bir alanı ele aldı.

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Bilim ve yatırım dünyasına ilişkin konulara yer verilen bölümlerinde Simpsonlar'ın Bitcoin ile ilgili tahmini şaşkına çevirdi.

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

TAHMİNLERİ YİNE TUTTU

2017 senesinde yayınlanan bir Simpsonlar bölümünde kripto varlıkların amiral gemisi Bitcoin'in 2024'te büyük bir sıçrama yapacağı öngörüsünde bulunulmuştu.

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Bitcoin, dün itibarıyla 100 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Dizide oldukça sık bahsedilen, "Bitcoin'in her 5 yılda bir büyük atılım yaptığı" düşüncesi de böylelikle doğru çıktı.

Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü

Öte yandan söz konusu tahmin, Simpsonlar'ın gelecekle ilgili kehanetlerine ilişkin tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kamil ÖZCAN:
    ne kehaneti arkadaş ya adamların kendi kurguları 50 1 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Adamlar planlarını hayata geçiriyor siz. Kehamet diyorsun 19 1 Yanıtla
  • Cemil seckin:
    birakin bu algıları kendileri calip kendileri oynuyorlar.siz de tiklanma ugruna bunlara yem oluyorsunuz 7 0 Yanıtla
  • Nuri Sağlam:
    çok haber edildi bu simpsonlar çok güvenmem bu saatten sonra 2 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Dunyada tek para vardır oda altın gerısı bır gecede sıfırlıyacagınız bılgısayar kurgusu 2 0 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel:
    Bı saçmalığa son verin ,bu salaklar binlerce tahminde bulunuyor, tahmin tutarsa iyi, tutmazsa kimsenin aklına gelmiyor, abd seçimlerini bayan kazanacağını söylemişlerdi sonuç turp kazandı, atma recep diyelim ne diyelim 0 0 Yanıtla
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