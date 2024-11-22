Zorunlu elektrik tesisatında değişiklik yolda - Son Dakika
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Teknoloji

Zorunlu elektrik tesisatında değişiklik yolda

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ni güncellemeye hazırlanıyor. Güncelleme ile site ve apartman otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu için zorunlu olan elektrik tesisatı artık ruhsata tabi olmayacak.

22.11.2024 11:39
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Gelecek yıllarda Türkiye'deki elektrikli araç sayısının 4,2 milyona, şarj istasyonu sayısının ise 347 bine çıkarılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, da bu artışa cevap verebilmek için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ni güncellemeye hazırlanıyor. Güncelleme ile site ve apartman otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu için zorunlu olan elektrik tesisatı artık ruhsata tabi olmayacak. Değişiklikle birlikte yıllık yaklaşık 320 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, 27 milyon kilograma eşdeğer karbondioksit sera gazı azaltımı ile 405 milyon TL tasarruf sağlanması planlanıyor.

RUHSAT ZORUNLULUĞU KALDIRILACAK

Türkiye'nin 2035 stratejisine göre, elektrikli araç sayısı 4,2 milyona, şarj istasyonu sayısı ise 347 bine çıkarılacak. Yerlilik oranının ise yüzde 75'e ulaştırılması hedefleniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre söz konusu yönetmelikte bu hedef doğrultusunda güncelleme yapılacak. Site ve apartmanların ortak otopark alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu için yapılması zaruri olan elektrik tesisatı ruhsata tabi olmayacak. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve sorumlu kişinin üstlendiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunlu olacak. Binaların ihtiyacı için yapılacak GES sistemleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

KAMU BİNALARINA SERTİFİKA ZORUNLULUĞU GELİYOR

Değişiklikle kamuya ait 10 bin metrekare ve üzerindeki sağlık, eğitim ve hizmet binaları için yeşil sertifika alınması zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda belli büyüklük ve tipteki kamu binaları ve özel binalarda yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumu zorunlu olacak. Yağmur suyu toplama sistemi bahçede ya da bahçe zemini altında konumlandırılacak.

SAĞLIK VE EĞİTİM KAPSAM DIŞI

Yağmur suyu toplama sistemleri, depo hacmi 5 metreküp üzerinde olması şartıyla 2 bin metrekareden büyük kamu yapılarında, gri su toplama sistemleri ise, yatak sayısı 200'den fazla olan yurtlarda, 10 bin metrekareden büyük AVM'de, 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu olacak. Sağlık ve eğitim yapılarında gri su sistemleri zorunlu olmayacak.

İklim Değişikliği, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Zorunlu elektrik tesisatında değişiklik yolda - Son Dakika

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