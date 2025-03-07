Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor

Geniş Video İzle

Türkiye genelinde site yönetimlerinde kira fiyatlarıyla yarışan aidatlar başta olmak üzere pek çok sorun gündemdeydi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı bir taslak plan çerçevesinde site yönetimlerinde sadece yetkilendirilmiş kişiler görev alabilecek. Ayrıca bağımsız kuruluşlar tarafından site gelir giderleri de denetlenecek.

07.03.2025 09:42  Güncelleme: 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Site yönetimlerine sıkı denetim geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, "634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu"na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.

Tesis Yönetim Hizmetleri ile ilgili mevzuat değişikliği olarak kamuoyunda ön plana çıkan yeni düzenlemeye göre site yönetimlerinde faaliyet gösterecek şirketler, Bakanlıkça sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.

SİTE HİZMETLERİNİ ÖZEL ŞİRKETLER ÜSTLENEBİLECEK

Bakanlık tarafından yetkilendirilecek şirketler, kat maliklerine ve kiracılara sundukları rutin hizmetlerin yanı sıra, otopark, bahçe ve sosyal tesisler gibi ortak kullanım alanlarının ruhsat ve projelere uygun şekilde işletilmesini ve kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca, kazan dairesi ve asansör gibi teknik ekipmanların düzenli bakım ve kontrollerini gerçekleştirerek enerji verimliliğini artıracak ve evsel atık yönetimini düzenleyecekler. Eksiklikler, yapılması gerekenler ve alınması gereken önlemler konusunda öncelikle bina yönetimi ve kat maliklerini bilgilendirecekler. Site yönetimlerinin zorunlu tedbirleri almaması durumunda ise ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunma yetkisine sahip olacaklar.

GELİR VE GİDERLER MERCEK ALTINDA

Bu şirketlerin yönettiği binalardaki faaliyetler ve yapılan harcamalar, Bakanlık tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim şirketleri tarafından incelenecek. Bu denetimlerin yılda en az bir kez gerçekleştirilmesi zorunlu olacak ve kat malikleri diledikleri takdirde ek denetim talebinde bulunabilecek. Ayrıca, kat maliklerinin yaşadıkları binaların yönetimine ilişkin bilgi ve belgelere kolayca ulaşabilmesi için Bakanlık tarafından elektronik bir yazılım sistemi oluşturulacak ve ortak kullanıma sunulacak.

BAKANIN ONAYINA SUNULACAK

Mevzuat düzenlemesi, ilgili kurumların görüşlerine açılacak ve gelen değerlendirmelerin ardından son şekline kavuşacak. Düzenleme daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak.

Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor

İklim Değişikliği, Ekonomi Türkiye, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Uuu bbb:
    haramiler AKP'liler iş başında 23 17 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    yöneticilerin yiyemediğini denetimciler yiyecek yani 24 9 Yanıtla
  • FETHİ SEMİZ:
    Küçük bütçeli aidatlı binalar muaf tutulmalı, 18 4 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    sikayet olmasa parmaginizi bile oynatmiyorsunuz. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
19:33 Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı Mahalleli ihbar etti, ekipler neye uğradığını şaşırdı
19:28 Kartal’da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı Kartal'da amfi patladı: Çıkan yangında iki kişi yaralandı
19:20 Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler Çağla Tuğaltay cinayeti: 25 yıldır aydınlatılmayı bekleyen gerçekler
19:07 Ramazan’da bile sahtekarlığa devam ettiler Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz Ramazan'da bile sahtekarlığa devam ettiler! Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz
19:04 VAR’da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar VAR'da Halil Umut Meler oturuyordu: Erzurumspor FK-Pendikspor maçında skandal karar
18:53 Fidan’dan Avrupa’ya “Biz olmadan yapamazsınız“ mesajı Fidan'dan Avrupa'ya "Biz olmadan yapamazsınız" mesajı
18:50 Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50’nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: Mevduat faizleri yüzde 50'nin altına düşecek, dolar ve euro yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 14:04:45. #7.11#
SON DAKİKA: Site yönetimlerine yeni kurallar ve denetim geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.