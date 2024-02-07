Smartmetrics Kurucusu İlkay Batur: Franchise Veren Markalar, Pazarlama Stratejilerinde Analitik Davranmıyor

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Türkiye'nin önde gelen franchise markaları, pazarlama stratejilerini doğru bir şekilde oluşturmanın ve uygulamanın ne kadar kritik olduğunu kabul ediyorlar. Smartmetrics ve Franchise Market Türkiye Yöneticisi İlkay Batur ile bir araya geldik ve franchise pazarlaması konusunda bir sohbet gerçekleştirdik.

Franchisor'lar Reklam Yönetiminde Nelere Dikkat Etmeli?

Geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya, PR çalışmalarından ücretli reklamlara, franchisor düzeyinde pazarlamaya nereden başlayacağınız veya ihtiyaçlarınız için en iyi programı nasıl seçeceğiniz konusu, hedeflediğiniz kitleyle doğru orantılıdır. Geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya, PR çalışmalarından ücretli reklamlara, franchisor düzeyinde pazarlamaya nereden başlayacağınız veya ihtiyaçlarınız için en iyi programı nasıl seçeceğiniz konusu, franchise sektöründe büyümenin ve başarının anahtarıdır. Türkiye'de franchise sektörü, her geçen yıl daha da büyüyor ve 2023 verilerine göre bu büyüme %10'u aşarak 50 milyar TL'yi aştı.

Bu büyüme potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen franchisor'lar için doğru pazarlama stratejilerini belirlemek hayati bir öneme sahip. İşte franchisor'ların reklam yönetiminde dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar ve sayısal veriler:

Dijital Pazarlama Yatırımları Artıyor: Türkiye'de dijital pazarlama harcamaları her yıl artıyor. 2023 itibarıyla dijital reklam harcamaları 10 milyar TL'yi geçti. Bu nedenle franchisor'lar, dijital pazarlama stratejilerini güçlendirmeli ve online platformlarda daha fazla varlık göstermeli.

Mobil Uygulamaların Önemi: Mobil cihazların kullanımının artmasıyla birlikte, mobil uygulamalar franchisor'lar için büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye'de 2023 itibarıyla 60 milyondan fazla akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Bu nedenle franchisor'lar mobil uygulamaları pazarlama stratejilerine entegre etmeli.

Sosyal Medya Etkisi: Türkiye'de 2023 yılında sosyal medya kullanıcıları 60 milyonu aştı. Sosyal medya platformları, franchisor'ların hedef kitleleriyle etkileşim kurmaları için güçlü bir araçtır. İyi planlanmış bir sosyal medya stratejisi, marka bilinirliğini artırabilir ve potansiyel franchisee'leri çekebilir.

Veri Analitiği ve Ölçümlenebilirlik: Smartmetrics Analytics - Marka Araştırma Birimi önerileri doğrultusunda, franchisor'lar reklam kampanyalarını izlemeli ve veri analitiği kullanarak performanslarını ölçmeliler. Hangi reklam kanallarının en iyi dönüşümleri sağladığını ve hangi stratejilerin işe yaradığını belirlemek için sayısal verileri kullanmalılar.

Yatırım Getirisi (ROI) Odaklı Pazarlama: Franchise pazarlamasında harcanan her kuruşun geri dönüşünü izlemek önemlidir. İyi bir ROI elde etmek için reklam stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmeli ve optimize etmeliler.

Franchise Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar



İlkay Batur, franchise veren markaların sıkça karşılaştığı sorunları şu şekilde sıralıyor: "Tutarlı bir marka kimliği sürdürülebilir hale getirmek, franchisee'yi doğru ve tutarlı pazarlama stratejileri ile yönlendirmek, franchisee'nin ağızdan ağıza pazarlama (WOM) sürecini doğru yönlendirebilmek için gerçek bir iletişim veya etkinlik stratejisi kurgulamak." İşte bu sorunların üstesinden gelmek için doğru pazarlama stratejileri büyük bir önem taşıyor.

Smartmetrics Kurucusu İlkay Batur





Franchise – Potansiyel Aday Edinme" Hünizi Doğru Planlayın



İlkay Batur, franchise adaylarının kazanılmasının sadece belli bir mecraya reklam vererek opere edilmemesi gerektiğini tüm süreçlerin doğru bir şekilde multi channel pazarlama stratejileri ile planlanarak ilerlemesi gerektiğini belirtirken; kullanılan yazılımların önemini vurguluyor. "Tüm adaylarınızı kolaylıkla segmente edebileceğiniz bir yapıda ve doğru kütüphane'yi oluşuracak şekilde kayıt etmek franchise bulma döngünüzde sizlere fayda sağlayacaktır"

ZMOT (Zero Moment of Truth) – Karar Anını Dijitalde Organize Edin



Dijital dünyada, yatırımcıların marka yatırımlarına karar verirken dijital araştırmalara önem verdiğini unutmamak gerekiyor. İlkay Batur, bu noktada şunları ifade ediyor: "Dolayısıyla daha sizinle görüşmeden markanız ile ilgili tüm bültenler, son kullanıcı şikayetleri, Google Haritalar yorumları, yerel web sitelerindeki yorumlar yatırımcının karar alma mekanizmasında etkili olacaktır."

Franchise Pazarlamasında Verilerin Önemi

İlkay Batur, franchisee adaylarına yaklaşırken verilerin önemini vurguluyor. "Yatırımcılar süslü cümlelerinizden çok verileriniz ile ilgilenecektir." diyor ve ekliyor: "Reçete maliyetleriniz, total gıda maliyetleri, personel maliyetleriniz, ideal maliyetler, gerçekleşen maliyetler, sayımlar, kazançlarınız, önleme politikalarınız, zayii politikalarınız ve genel giderleriniz gibi verileri tutarlı bir şekilde sunmalısınız."

Franchise Pazarlamasında Smartmetrics'le İşbirliği



Franchise markalarının bu sorunlarını aşmalarına yardımcı olan önemli bir kaynak ise Smartmetrics. İlkay Batur, Smartmetrics'in veri analitiği ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmış bir firma olarak franchise markalarına rehberlik etmekten mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Yaklaşık 30 kişilik bir kadro ile operasyon süreçlerini yöneten Smartmetrics bir çok hizmeti insource olarak partnerlerine sağlıyor.

Franchise Market Türkiye Organizasyonu İle İşbirliği



Smartmetrics'in 2023 yılında bünyesine kattığı Franchise Market Türkiye organizasyonu da bu konuda büyük bir öneme sahip. Franchise sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, sektörün gelişimine katkı sağlıyor ve markalar ile yatırımcıları buluşturuyor. İşte bu tür organizasyonlar, franchise markalarının başarılı pazarlama stratejileri oluşturmasına ve büyümesine destek oluyor.