Kullanıcılarına görüntülü arama ve canlı yayın gibi çeşitli hizmetler sunan sosyal medya platformu Tango, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.
Engelliweb'in aktardığı bilgilere göre; platformun "tango.me" olan alan adı, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Kararın gerekçesi hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilmezken, platformun neden erişime kapatıldığı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Teknoloji › Sosyal medya platformu 'Tango' erişime engellendi - Son Dakika
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