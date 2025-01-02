Sosyal medya platformu "Tango" erişime engellendi - Son Dakika
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Teknoloji

Sosyal medya platformu "Tango" erişime engellendi

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Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu "Tango", mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.

02.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:25
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Kullanıcılarına görüntülü arama ve canlı yayın gibi çeşitli hizmetler sunan sosyal medya platformu Tango, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı.

Engelliweb'in aktardığı bilgilere göre; platformun "tango.me" olan alan adı, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Sosyal medya platformu 'Tango' erişime engellendi

GEREKÇE BELLİ DEĞİL

Kararın gerekçesi hakkında kamuoyuna detaylı bilgi verilmezken, platformun neden erişime kapatıldığı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medya platformu "Tango" erişime engellendi

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Son Dakika Teknoloji Sosyal medya platformu 'Tango' erişime engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bülent Sahin:
    açık saçık kadınlar kızlar orasını burasını gösterip para kazanıyordu iyi olmuş 46 3 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Tiktokda kapansın ekmek kapısı olmuş yollu kadın ve erkeklerin kapatın gitsin 43 1 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray:
    tiktokta kapatılsın 29 1 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    dijital kerane kapanmış, çok bi kayıp yok 22 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Sevdim Gavatsaray Burada show yapıyor 12 7 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    geç kalındı bile 7 0 Yanıtla
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