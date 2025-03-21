Sosyal medyaya uygulanan bant daraltması kaldırıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Sosyal medyaya uygulanan bant daraltması kaldırıldı

Sosyal medyaya uygulanan bant daraltması kaldırıldı

İBB'ye yapılan operasyon sonrasında provokasyonları engellemek için getirilen ve bir süredir devam eden bant daraltma uygulaması sona erdi. İnternet kullanıcıları artık sosyal medya platformlarına girebilecek.

21.03.2025 07:05
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yapılan gözaltılar sırasında başlatılan internet bant daraltma uygulamasıyla ilgili yeni karar.

Türkiye genelinde YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde ciddi problemler yaşatan bant daraltması kaldırıldı. Böylece özellikle masaüstü ve mobil cihazlar üzerinden bu platformlara girerken yüklenme sorunlarıyla artık karşılaşılmayacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltı kararları üzerine gerçekleşen operasyonda yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

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Son Dakika Teknoloji Sosyal medyaya uygulanan bant daraltması kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Binali Şahin:
    Ya tek tek niye uğraşıyorsunuz direkt padişahliğını ilan et bizde kulluğumuzu bilelim 34 10 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Şeytanın çocukları münafıklar. 31 1 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    insanları medya ile hapis ettiniz yazık size 26 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    erken secim 18 6 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    sosyal medya kısıtlaması yanlış bence daha çok geriyor insanları bu durum. 14 1 Yanıtla
  • 8819ay:
    padişahım çok yaşa hep yıkıcı yapıcı birseyiniz yok zaten biz iyiydik kullanmadığımız İnterneti oluyorduk zaten ne gerek vardı açtınız ki 0 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    arac modifi sevdalilari, genclerin internet kullanimi, arac cam filmi sevdalilari , yasli teyzelerin Gun icin toplanmalari, tofaskcilar, emeklilere zam gibi konulara dokunamazsin .. bu sosyal kurallardir. kurcalarsan aninda basar oyu karsiya.. :) 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sosyal medyaya uygulanan bant daraltması kaldırıldı - Son Dakika
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