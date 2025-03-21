Sosyal medyaya uygulanan bant daraltması kaldırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik kent uzlaşısı ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yapılan gözaltılar sırasında başlatılan internet bant daraltma uygulamasıyla ilgili yeni karar.

Türkiye genelinde YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya platformlarına erişimde ciddi problemler yaşatan bant daraltması kaldırıldı. Böylece özellikle masaüstü ve mobil cihazlar üzerinden bu platformlara girerken yüklenme sorunlarıyla artık karşılaşılmayacak.