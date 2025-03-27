Araç sahiplerine para iadesi yapılacak!

Türkiye'de UTTS montaj fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesinin ardından Darphane açıklama yaparak fazla ödenen paraların iade edileceğini duyurdu.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) montaj fiyatlarının güncellenmesinin ardından Darphane'den açıklama geldi. Darphane'nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.

ARAÇ BAŞINA 619,45 LİRA ÖDENECEK

Montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS'ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyecek. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı. 24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak.