Araç sahiplerine para iadesi yapılacak! - Son Dakika
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Teknoloji

Araç sahiplerine para iadesi yapılacak!

Araç sahiplerine para iadesi yapılacak!

Türkiye genelinde Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş süreci hızla devam ederken, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü taşıt sahipleri ve Yetkili Taşıt Montaj Firmalarına yönelik önemli düzenlemeleri duyurdu. 2025 yılının UTTS'ye geçiş yılı olması nedeniyle, mükelleflere Taşıt Tanıma Birimi (TTB) satın alımına ilişkin çeşitli destek ve avantajlar sağlanacak.

27.03.2025 13:54
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Türkiye'de UTTS montaj fiyatlarının aşağı yönlü güncellenmesinin ardından Darphane açıklama yaparak fazla ödenen paraların iade edileceğini duyurdu.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) montaj fiyatlarının güncellenmesinin ardından Darphane'den açıklama geldi. Darphane'nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.

ARAÇ BAŞINA 619,45 LİRA ÖDENECEK

Montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS'ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyecek. Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı. 24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak.

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Son Dakika Teknoloji Araç sahiplerine para iadesi yapılacak! - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • BURAK HANZADE:
    kaç paket makarna ediyor iade edilecek paraya öyle anlat kafası bazmaz akplierin :) 16 21 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yazildi cizildi bilen kisiler vs acikladi onlarca video da var anlatimda...maliyeti nedir cok belli ikne 2 bin lira bile kazigin Agri Dagi.. araca dair ne varsa hukumet dayaya dayaya nefes kalmadi.. erken secim .. sabit maasli ve emekliler kan aglarken. 12 3 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    2025 de kayıt yaptırıp Ödeyenler ne olacak. 3 1 Yanıtla
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