KKTC'de düzenlenen Teknofest'te kurulan demir kule rüzgardan devrildi, 3 kişi yaralandı.
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festivale ilgi yoğun oldu.
Festivalde korku dolu anlar yaşandı. Festival alanındaki demir kule şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Teknoloji › TEKNOFEST'te demir kule rüzgardan devrildi: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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