TEKNOFEST'te demir kule rüzgardan devrildi: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST'te demir kule rüzgardan devrildi: 3 kişi yaralandı

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KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te bir demir kule rüzgardan devrildi. Korku dolu anlar kameraya yansırken, olayda 3 kişi yaralandı.

01.05.2025 18:30
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KKTC'de düzenlenen Teknofest'te kurulan demir kule rüzgardan devrildi, 3 kişi yaralandı.

TEKNOFEST, KKTC'DE BAŞLADI

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festivale ilgi yoğun oldu.

DEMİR KULE RÜZGARDA DEVRİLDİ

Festivalde korku dolu anlar yaşandı. Festival alanındaki demir kule şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Olayda 3 kişi yaralandı. Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEKNOFEST\'te demir kule rüzgardan devrildi: 3 kişi yaralandı

Teknofest, Teknoloji, Güncel, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST'te demir kule rüzgardan devrildi: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ankara null:
    turkiye=kalitesizlik demek 24 73 Yanıtla
    Osman A:
    O zaman güle güle ne duruyosun.Biz memnunuz. 0 0
    Beni Adem:
    ADINI YAZMIŞSIN 0 0
  • Oa343862!:
    Roketler uçaklar ihalar uçtuk kaçtık. Sonuç hala hala F104 gülünç ya. 27 59 Yanıtla
  • Sk 06:
    uçak yaptık yok tank yaptık yok yandaşa rant var 26 56 Yanıtla
    Beni Adem:
    Yengeye selam 0 0
  • Elvan4493:
    A haber; Ekrem İmamoğlu teknofeste salsırdı. :)) 24 35 Yanıtla
  • Muzaffer Abut:
    ya bu kazaya sevinen bir kitle var acaba kendileri hangi uyruktan sayiyorlar ya sizde bu başarıları hazmedememenin yüzsüzlüğü arsızlığı vatana ihanet biliyormusunuz sizleri böyle konuşturan sisteme üzülüyorum 37 16 Yanıtla
  • Gürhan Doyuk:
    CHP'li ler nasıl sevinmiştir şimdi 27 24 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi:
    Bu kazaya sevinecek kadar cibilliyetsiz olmata ayrı bir seviye 32 8 Yanıtla
  • Osman Gazi:
    Çok geçmiş olsun 27 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Geçmiş olsun.Allah yaralananlara acil şifalar versin. 24 2 Yanıtla
  • Erol:
    Muzaffer anut,kimse o demir kulenin yıkılmasına sevinmiyor ancak sorgulama yapıyor.erzurumda olimpiyat kayak pisti yaparsınız yıkılır insanlar ölür,burada demir kule yaparsınız rüzgardan yıkılır.insana sorarlar neden bu kalitesizlik.o yüzden hesap soranlara seviniyor demek yerine az beynini yor neden bu olanlara kimse hesap sormuyor de 16 9 Yanıtla
  • 768107:
    kalitesizlik budur ne beklenir bayraktardan 1 4 Yanıtla
  • 768107:
    daha kuleyi yapamamislar teknoloji devi olacaklar yazik goz boyuyorlar 2 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: TEKNOFEST'te demir kule rüzgardan devrildi: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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