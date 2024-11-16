Telefon almak için komşu ülkeye giden vatandaş fiyatı görünce isyan etti - Son Dakika
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Teknoloji

Telefon almak için komşu ülkeye giden vatandaş fiyatı görünce isyan etti

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Telefon almak için Gürcistan'a giden vatandaş, ''Bu telefon Gürcistan'da 34 bin, Türkiye'de 84 bin TL. Tam iki katından fazla. Bir telefonu kendine, bir buçuk telefonu devlete alıyorsun. Bu bir buçuk telefon kime gidiyor?'' sözleriyle duruma isyan etti.

16.11.2024 16:22
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Özel tüketim vergisinden dolayı Türkiye'de satışı yapılan birçok ürünün fiyatı yabancı ülkelerden katbekat fazla... Bu duruma dikkat çekmek isteyen vatandaşın Gürcistan'da çektiği video kısa sürede viral oldu.

"BU BİR BUÇUK TELEFON KİME GİDİYOR?"

Gürcistan'daki fiyat ile Türkiye'deki fiyatı mukayese eden vatandaş, "Bu telefon Gürcistan'da 34 bin, Türkiye'de 84 bin TL. Tam iki katından fazla. Bir telefonu kendine, bir buçuk telefonu devlete alıyorsun. Bu bir buçuk telefon kime gidiyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Telefon almak için komşu ülkeye giden vatandaş fiyatı görünce isyan etti

Teknoloji, Gürcistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telefon almak için komşu ülkeye giden vatandaş fiyatı görünce isyan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (20)

  • Yazı Yorum..:
    KOYUN GÜDEN BADEMLİLERE GİDİYOR.. 69 14 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    itibardan tasarruf olmazlara gidiyor 44 3 Yanıtla
  • McA !:
    İktidar vatandaşını resmen anladınız onu siz, Böyle bisi olamaz vatandaşına işkence çektiren Bi yönetim ile karşı karşıyayız sadece konu telefon değil, Kardeşim vergiler ile yol köprü yaptım diyorlar hepsinden para alıyorlar ne lahana ne perhiz bukadar da aptal yerine koyarsanız bizi tokatı yersiniz seçim de 36 10 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Evet EKEPELİ MAKARNA KÖMÜR AYRAN DÜRÜMCÜLER NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ ? 27 13 Yanıtla
  • Murat Doğan:
    Sarayın elektrik faturasını kim ödeyecek ))) 26 8 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Feto ya ve saraya gidiyor almaya devam edin 25 7 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Makarnacılar yıyor 21 8 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    MAALESEF ÜLKEDE ADALET YOK. DENETİM YOK. İHTİYAÇ ÜRÜNÜNÜ SATIN ALMAK ZOR. ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN İNŞAALLAH. 12 6 Yanıtla
  • murat çelik:
    devletimizde liyakalı idareci olmadığından paralarımız hep yabancıya gidiyor ötv sini biraz düşük tutup türkiyemde 50-60 bin tl ye satılsa kimse parasını yurt dışına göndermez 11 3 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Her şey öyle 9 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Telefon almak için komşu ülkeye giden vatandaş fiyatı görünce isyan etti - Son Dakika
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