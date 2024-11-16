Özel tüketim vergisinden dolayı Türkiye'de satışı yapılan birçok ürünün fiyatı yabancı ülkelerden katbekat fazla... Bu duruma dikkat çekmek isteyen vatandaşın Gürcistan'da çektiği video kısa sürede viral oldu.
Gürcistan'daki fiyat ile Türkiye'deki fiyatı mukayese eden vatandaş, "Bu telefon Gürcistan'da 34 bin, Türkiye'de 84 bin TL. Tam iki katından fazla. Bir telefonu kendine, bir buçuk telefonu devlete alıyorsun. Bu bir buçuk telefon kime gidiyor?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Son Dakika › Teknoloji › Telefon almak için komşu ülkeye giden vatandaş fiyatı görünce isyan etti - Son Dakika
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