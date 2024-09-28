Telefonlar ve elektrikli araçlarda büyük tehlike - Son Dakika
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Teknoloji

Telefonlar ve elektrikli araçlarda büyük tehlike

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Elektronik cihazlar ve elektrikli araçlar, kullanıcıları için potansiyel bir tehlike oluşturabiliyor. Günümüzde herkesin kullandığı cep telefonları başta olmak üzere yazılım yüklü, uydu bağlantılı tüm cihazların güvenlik riskleri bulunuyor. Peki bu riskler nasıl en aza indirgenebilir?

28.09.2024 14:39  Güncelleme: 15:46
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Küresel ekonomi savaşları, İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırısı sonrası başka bir boyuta evrildi. Ülkelerin siber güvenlik endişeleri artarken akıllı cihazların çeşitli yazılımlarla yönetilebileceği korkusu ABD'de bir dizi yasağı tetikledi. Amerikan yönetimi otomobillerde Çin teknolojisini yasaklama kararı aldı.

Haberler.com stüdyosunda Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Keltis Yapay Zeka A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, yeryüzünde hacklenemeyecek, içine sızılamayacak bir yazılım sisteminin olmadığının altını çizerek, alınması gereken tedbirleri anlattı.

Telefonlar ve elektrikli araçlarda büyük tehlike

"SİBER SALDIRININ İLK KEZ FİZİKSEL ETKİLERİNİ GÖRDÜK"

Bugüne kadar dünya çapında yaşanan siber saldırıların fiziki etkilerinin olmadığına işaret eden Teymur, İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırının ilk kez fiziksel sonuçlar doğuran bir saldırı olması açısından önemli olduğuna dikkati çekti. İnternete bağlı, uyduya bağlı ay da herhangi bir sinyal vericisinden sinyal alabilen, uzaktan kumanda edilebilen ya da programlanabilen cihazların tamamı aynı zamanda saldırı amacıyla kullanılabilir. Çağrı cihazlarına zaman ayarlı patlayıcılar yüklemek de mümkün diye konuştu.

SİBER SAVAŞ, EKONOMİK SAVAŞIN BİR PARÇASI MI?

Abdurrahman Yazıcı, İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırısının ABD'nin Çin'e karşı yeni yaptırımlar uygulamasında etkili olduğunu hatırlattı. Dr. Ekrem Teymur'a, Washington'da güvenlik algısının nasıl değiştiğini sordu. Ekrem Teymur konunun siber savaştan çok ekonomik bir savaşa işaret ettiğini belirterek "Çin elektrikli araç piyasasına hakim durumda. Çin'in piyasadaki hakimiyeti Batılı ülkelerde ekonomik endişe sebebi. Volkswagen grubu yakında Almanya'daki tüm fabrikalarını kapatacak. Batı'da pazar payları küçüldüğü için artık ekonomik üretim yapamıyorlar. Akıllı ve elektronik otomobillerde Batı'nın Çin'in önüne geçmesi mümkün değil. Güvenlik endişesi konusunda ABD yönetimi yüzde yüz haklı" diye konuştu.

"ELEKTRONİK CİHAZLAR İÇİN MEVZUAT OLUŞTURULMALI"

Dünyanın en güvenlikli sistemlerinin bile hacklenebileceğine dikkat çeken Ekrem Teymur, "Yeryüzünde hacklenemeyecek, içine sızılamayacak bir sistem yoktur. Elektrikli otomobillere sızan korsanlar, bu araçları herhangi bir amaç için kullanabilir" dedi. Abdurrahman Yazıcı'nın ABD ve Çin üretimi yazılımlar arasında güvenlik riski olup olmadığına ilişkin sorusuna "Bizim açımızdan, Türkiye açısından ikisi de eşit. Ülkemizin Milli Güvenliği açısından bu konuda ilgili kurumların komisyon oluşturarak bu tür konularda önlemler alması gerekir. Hem bu ürünlerin ithalatında, hem bu ürünlerin ülkeye girişte sağlaması gereken standartların belirlenmesinde hem de bu ürünlerin yurtiçinde kullanılırken uymaları gereken, tabi olmaları gereken mevzuatın oluşturulmasında çok hızlı olmamız, bir an önce adımlar atmamız gerekiyor.

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Otomobil, Yazılım, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Telefonlar ve elektrikli araçlarda büyük tehlike - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Zafer El:
    günaydın dilimizde tüy bitti anlatamadık elektiriklide elektirikli alın size elektirikli 6 0 Yanıtla
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