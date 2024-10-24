Teröristler neden TUSAŞ'ı hedef aldı? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Teröristler neden TUSAŞ'ı hedef aldı? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

Geniş Video İzle

Dün akşam saatlerinde teröristler tarafından hedef alınan TUSAŞ'ta mühendislerin ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan milli muharip uçak KAAN'ın peşinden coşkuyla koştukları anlara ilişkin görüntüler yeniden gündem oldu.

24.10.2024 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teröristlerin hedef aldığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'leri aşmasında büyük rol oynarken, savunma ve havacılıkta en çok ihracat yapan şirket konumunda. TUSAŞ, son dönemde temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, jet eğitim uçağı HÜRJET, milli muharip uçak KAAN gibi ürünlerle de öne çıktı.

TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ MERKEZİ

Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ, 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetleri'ne teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu. 25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAİ'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda TAİ ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ çatısı altında faaliyetlerini genişletti, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna geldi.

ÇALIŞAN SAYISI 15 BİNDEN FAZLA

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk 100 oyuncu arasında yer alan TUSAŞ, havacılık yapısalları grubu, uçak grubu, helikopter grubu, insansız hava aracı sistemleri grubu, uzay sistemleri grubu, milli muharip uçak grubu, mühendislik grubu olmak üzere 6 stratejik iş merkezinde örgütlendi. Türkiye'nin 2000'lerin başında yüzde 20'lerde olan savunma sanayisinde yerlilik oranı, 2024 itibarıyla yüzde 80'leri aşarken, TUSAŞ lokomotif görevi üstlendi. Savunma sanayi ekosisteminde bugün 3 bin 500'den fazla firma 90 binden fazla çalışana istihdam sağlarken, TUSAŞ bünyesinde 15 binden fazla çalışan istihdam ediliyor. TUSAŞ'ın bugün yüzde 55'e yakın hissesi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na, yüzde 45'e yakın hissesi de Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait. Şirketin saldırıya uğrayan Kahramankazan'daki tesisi, yüksek teknoloji ürünü makine ve teçhizatla donatılmış modern uçak üretiminde kullanılıyor.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN ŞİRKET

Bugüne kadar onlarca yerel ve uluslararası projeye imza atan TUSAŞ, Türkiye'nin başlıca savunma ihracatçılarından aynı zamanda. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne göre; TUSAŞ, bu yıl savunma ve havacılık kategorisinde en çok ihracat yapan şirket oldu. En çok ihracat yapan bin firma arasında ise 27'nci sırada yer aldı.

VİRAL OLAN GÖRÜNTÜ

Tüm bu doneler TUSAŞ'ın terör örgütü tarafından neden hedef alındığını gözler önüne seriyor. Yapılan saldırı sonrası TUSAŞ'ta mühendislerin ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan milli muharip uçak KAAN'ın peşinden coşkuyla koştukları anlar ise viral oldu. Görüntüleri izleyenler "Ayağınıza taş değmesin" temennisinde bulundu.

Teröristler neden TUSAŞ\'ı hedef aldı? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü

Milli Muharip Uçak, Havacılık, Teknoloji, Savunma, Güncel, TUSAŞ, Terör, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Teröristler neden TUSAŞ'ı hedef aldı? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:45:36. #1.11#
SON DAKİKA: Teröristler neden TUSAŞ'ı hedef aldı? İşte olan biteni en iyi özetleyen görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.