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''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu - Son Dakika
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''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu

Rusya, ''Amber'' adını verdiği ilk elektrikli otomobilinin tanıtımını yaptı. ''Tesla katili'' lakabı takılan aracın tasarımı alay konusu oldu. Birçok kişi aracın dış görünüşünü çok çirkin buldu.

\'\'Tesla katili\'\' lakabını takmışlardı! Rusya\'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
25.12.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:06
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından otomotiv devleri birer birer Rusya'dan çekilme kararı aldı. Yaptırımlarla birlikte Rusların yeni model araçlara ulaşma imkanı zorlaştı. Bunun önüne geçmek isteyen Moskova Politeknik Üniversitesi yeni elektrikli prototipini tanıttı. Aracın görseli internette hızla yayılırken, "Tesla katili" olarak lanse edildi. Ancak Amber'in tasarımı sosyal medyada alay konusu oldu.

SERİ ÜRETİM 2025'TE

Yıllık 50 bin elektrikli otomobil hedefiyle bu yeni aracın seri üretiminin 2025'te başlaması bekleniyor. Bununla birlikte otomobilinin son halinin ilk tasarımdan tamamen farklı olabileceği de iddia ediliyor. Aracın teknik özellikleri hakkında henüz bilgi verilmedi.

DALGA KONUSU OLDU

Tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen "Tesla katili" lakabı takılan ve ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkinliğiyle özellikle sosyal medyada dalga geçildi.

İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları:

'Tesla katili' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
'Tesla katili' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
'Tesla katili' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
'Tesla katili' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
YORUMLAR (1)
  • Oktay KUŞÇU: Tasarımdan önce kaç şişe devirdi acaba :D Yanıtla 0 0

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SON DAKİKA: ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu - Son Dakika
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