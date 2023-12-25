\'\'Tesla katili\'\' lakabını takmışlardı! Rusya\'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından otomotiv devleri birer birer Rusya'dan çekilme kararı aldı. Yaptırımlarla birlikte Rusların yeni model araçlara ulaşma imkanı zorlaştı. Bunun önüne geçmek isteyen Moskova Politeknik Üniversitesi yeni elektrikli prototipini tanıttı. Aracın görseli internette hızla yayılırken, "Tesla katili" olarak lanse edildi. Ancak Amber'in tasarımı sosyal medyada alay konusu oldu.

SERİ ÜRETİM 2025'TE

Yıllık 50 bin elektrikli otomobil hedefiyle bu yeni aracın seri üretiminin 2025'te başlaması bekleniyor. Bununla birlikte otomobilinin son halinin ilk tasarımdan tamamen farklı olabileceği de iddia ediliyor. Aracın teknik özellikleri hakkında henüz bilgi verilmedi.

DALGA KONUSU OLDU

Tamamen Rusya'da tasarlanıp üretilen "Tesla katili" lakabı takılan ve ördek yavrusuna benzetilen tasarımın çirkinliğiyle özellikle sosyal medyada dalga geçildi.

İşte sosyal medyadaki yorumlardan bazıları: