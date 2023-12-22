Tesla, kaza anında kapı kilidi açıldığı gerekçesi ile 120,000 aracı geri topladı

Amerika Yol Güvenliği Düzenleyicisi, kaza durumunda kabin kapılarının kilidinin açılma riski nedeniyle 120,000 Tesla aracın geri toplanmaya başlandığını söyledi.

ABD'de geri çağırıyor. Bu, elektrikli araç üreticisinin geçen hafta duyurduğu başka bir geri çağrının ardından geldi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) açıklamasına göre, Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi, sorunu çözmek için bir over-the-air (OTA) yazılım güncellemesi yayınladı.

Geri toplama, 2021-2023 Model S ve Model X araçlarını etkiliyor çünkü birimler, yan darbe koruması için belirli federal güvenlik standartlarına uymuyor.

Tesla, geçen hafta ABD'de 2 milyonun üzerinde aracı geri topladı, şirketin bugüne kadarki en büyük geri toplaması, ülkenin yollarındaki neredeyse tüm araçları kapsıyor. Şirket, geri toplamanın, federal bir düzenleyici güvenlik endişelerini belirttikten sonra, Autopilot gelişmiş sürücü yardım sisteminde yeni güvenlik önlemleri yüklemek amacıyla yapıldığını söyledi.