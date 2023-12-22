 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tesla, kaza anında kapı kilidi açıldığı gerekçesi ile 120,000 aracı geri topladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tesla, kaza anında kapı kilidi açıldığı gerekçesi ile 120,000 aracı geri topladı

Amerika Yol Güvenliği Düzenleyicisi, 120,000 Tesla aracın kaza durumunda kabin kapılarının kilidinin açılma riski nedeniyle geri toplanmaya başlandığını duyurdu. Geri çağırma, 2021-2023 Model S ve Model X araçlarını etkiliyor. Bu durum, Tesla'nın geçen hafta 2 milyonun üzerinde aracı geri toplamasının ardından gerçekleşti. Şirket, geri çağırmanın, Autopilot gelişmiş sürücü yardım sisteminde yeni güvenlik önlemleri yüklemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Tesla, kaza anında kapı kilidi açıldığı gerekçesi ile 120,000 aracı geri topladı
22.12.2023 - 14:00,  Güncelleme: 14:06
Abone Ol

Amerika Yol Güvenliği Düzenleyicisi, kaza durumunda kabin kapılarının kilidinin açılma riski nedeniyle 120,000 Tesla aracın geri toplanmaya başlandığını söyledi.

ABD'de geri çağırıyor. Bu, elektrikli araç üreticisinin geçen hafta duyurduğu başka bir geri çağrının ardından geldi.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) açıklamasına göre, Elon Musk liderliğindeki otomobil üreticisi, sorunu çözmek için bir over-the-air (OTA) yazılım güncellemesi yayınladı.

Geri toplama, 2021-2023 Model S ve Model X araçlarını etkiliyor çünkü birimler, yan darbe koruması için belirli federal güvenlik standartlarına uymuyor.

Tesla, geçen hafta ABD'de 2 milyonun üzerinde aracı geri topladı, şirketin bugüne kadarki en büyük geri toplaması, ülkenin yollarındaki neredeyse tüm araçları kapsıyor. Şirket, geri toplamanın, federal bir düzenleyici güvenlik endişelerini belirttikten sonra, Autopilot gelişmiş sürücü yardım sisteminde yeni güvenlik önlemleri yüklemek amacıyla yapıldığını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Teknoloji
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Tesla Motors, Elon Musk, Güvenlik, Hukuk, Otomobil, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tesla, kaza anında kapı kilidi açıldığı gerekçesi ile 120,000 aracı geri topladı - Son Dakika


14:52
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:43
Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı
14:40
Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10
İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar? İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09
Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58
Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35
En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:32
ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı

Son Dakika
14:52 Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek
14:43 Boşlukla tokalaşan Biden 'level' atlayıp görünmez insanlara sarıldı
14:40 Asgari ücrette nihai kararın gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor! İşte masadaki zam senaryoları
14:10 İsrail askeri, yerle bir ettikleri evin önünde Filistinlilerle dalga geçti: Neden kapıyı açmıyorlar?
14:09 Kızıl Goncalar dizisinin afişine boyalı saldırı
13:58 Rıza Çalımbay'dan basın toplantısına damga vuran sözler: Kadro dışı bırakılan oyunculardan haberim yoktu
13:35 En büyük ve en yıkıcı! İsrail'in Han Yunus'u vurduğu 1 tonluk bomba yapay zekayla tespit edildi
13:29 Kenan ve Eylül Öztürk çifti ölüm tehditleri almaya başladı: Hayatımızı mahvettiniz
13:32 ABD'de polis alevler içindeki kadını son anda kurtardı
13:11 Beşiktaş'a büyük şok! Yıldız futbolcu aylarca forma giyemeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 15:09:45. #1.13#
SON DAKİKA: Tesla, kaza anında kapı kilidi açıldığı gerekçesi ile 120,000 aracı geri topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement