Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi - Son Dakika
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Teknoloji

Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi

Tesla Türkiye\'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi

Tesla, Model Y ailesinin uygun fiyatlı versiyonu olan Model Y SR'ı, Türkiye'de satışa sundu. Ön satışında 1 milyon 866 bin ve 1 milyon 909 bin TL'den satışa çıkan otomobilin iki farklı versiyonu, dakikalar içinde tükendi.

26.04.2025 08:36
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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla Türkiye'de yaptığı ÖTV uyarlamasıyla dikkat çekici bir fiyat indirimi gerçekleştirdi. Şirket, Model Y'nin iki farklı versiyonunu 1 milyon 866 bin TL ve 1 milyon 909 bin TL'den sınırlı sayıda satışa sundu. Düşük vergi diliminde kalan bu modeller kısa sürede tükendi.

STOK KALMAYINCA HATA VERDİ

Stokların hızla tükenmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, sipariş sırasında 'posta kodu hatası' alarak işlemi tamamlayamadığını belirtti.

TESLA YÖNETİCİSİ AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Tesla Türkiye Satış Müdürü Berk Tezveren, X hesabından yaptığı açıklamada, " Berlin, Yeni Model Y SR üretiminde önceliği Türkiye'ye verdi ve bugün çok sayıda araç envantere eklendi! İptaller dışında bu hafta yeni bir toplu listeleme olmayacak. Ancak önümüzdeki hafta yeniden toplu envanter yayınlanacak" dedi.

TESLA'DAN ÖTV ORANINI AVANTAJA ÇEVİRDİ

Elektrikli otomobillerde motor gücüne ve vergisiz fiyatına göre değişen ÖTV oranlarını avantaja çeviren Tesla, Model Y'nin motor gücünü 160 kW altına çekerek aracı yüzde 10'luk vergi dilimine dahil etti. Ayrıca bataryada yapılan güncelleme ile menzil 455 kilometreye (WLTP) ulaştı. Araç, arkadan itişli yapısıyla 0'dan 100 km hıza 7.5 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hızı 217 km/s olarak açıklandı.

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Son Dakika Teknoloji Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Abuzer Yavuz:
    yahidinin malı erken biter satan Yahudi alan Yahudi 23 10 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Tesla Türkiye ye fabrika açması lazım Türkiye ye fabrika açmayan kaybetmeye mahkumdur 2 16 Yanıtla
  • Ahmet:
    millet sıraya girmiş ya 0 0 Yanıtla
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