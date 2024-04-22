TEST TEST TEST?????????????????

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Bu içeriğimizde Android amiral gemileri Xiaomi 14 Ultra ve Samsung Galaxy S24 Ultra modelleri için karşılaştırma yaptık.
Bilgisayar sahipleri tarafından popüler olarak tercih edilen GPU-Z, yeni bir güncellemeyle kritik sorunları çözüyor. Ayrıca NVIDIA'nın yeni nesil mobil ekran kartlarına da destek getiriyor. Güncelleme, hataları düzeltirken yeni ekran kartı desteğiyle daha doğru bilgi sunuyor.
NVIDIA, önemli oyunları GeForce Now abonelerine sunmaya devam ediyor. Bu ay altı yeni oyun ekleyen GeForce NOW, No Rest for the Wicked gibi dikkat çeken yapımlara sahip. Ayrıca Evil West, The Crew Motorfest, Kill It With Fire 2, Lightyear Frontier ve Tomb Raider I–III Remastered da hizmete eklendi.
Tesla, Çin pazarındaki satışlarını artırmak ve yerel rakipleriyle rekabeti sürdürmek için fiyatlarında önemli ölçüde indirim yaptı. Şirket, Model 3 için fiyatları yaklaşık 2 bin dolar düşürerek, yaklaşık 32 bin 600 dolara çekti. Benzer bir indirim, Model Y için de yapıldı. Bu adım, Tesla'nın Amerika'da da benzer fiyat indirimleri yapmasından hemen sonra geldi. Şirket, Amerika'da Model Y, X ve S modellerinde 2 bin dolarlık bir indirim yaptı ve otonom sürüş teknolojisinin fiyatını 12 bin dolardan 8 bin dolara düşürdü. Ancak şirketin Çin pazarında karşılaştığı zorluklar sadece fiyat indirimleriyle sınırlı değil. Tesla, 3 bin 878 Cybertruck elektrikli pikabı geri çağırmak zorunda kaldı, çünkü gaz pedalı bağlantısı riskli bir şekilde gevşeyebiliyordu. Tesla'nın Çin'deki fiyat indirimleri, şirketin elektrikli araç pazarında karşılaştığı artan rekabetin ve azalan satışların bir işareti. Fiyatları düşürerek rekabet etmeye çalışan Tesla, aynı zamanda güvenlik ve kalite sorunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyor. Bu gelişmeler, Tesla'nın 2024 yılını zorlu bir şekilde geçirdiğini ve şirketin elektrikli araç pazarındaki liderliğini sürdürmesi için önünde bazı önemli engeller olduğunu gösteriyor.
Muğla İŞKUR tarafından düzenlenecek olan Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanları ve işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getirecek. Fuar, Türkiye genelinde herkesin erişimine açık olacak ve Muğla ilinde istihdam potansiyeli yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren firmaların katılımıyla gerçekleşecek. İş arayanlar, fuar kapsamında firmalar hakkında bilgi alabilecek, firma yetkilileriyle güvenli bir şekilde görüşme yapabilecek ve dijital ortamda iş başvurusu yapabilecekler. Ayrıca, canlı seminerlere katılım, işverenlerle yazışma ve internet üzerinden iş görüşmeleri yapma gibi hizmetler de ücretsiz olarak sunulacak.
Samsung Galaxy S24 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 gibi güçlü yonga setleri ile donatılmış ve 90 FPS oyun desteği sunarak PUBG Mobile gibi yüksek performans gerektiren oyunlarda etkileyici bir performans sergiliyor. Galaxy S24 serisi, pürüzsüz ve sürükleyici bir oyun deneyimi sağlıyor. Snapdragon veya Exynos versiyonları tercih etmeniz fark etmeksizin Galaxy S24 serisi, mobil oyuncular için sağlam bir seçenek haline geliyor.
WhatsApp, beta sürümünde test edilen bir özellikle kullanıcıların internet bağlantısı olmadan yakındaki diğer kişilerle dosya paylaşmasına olanak tanıyacak. Bu özellik sayesinde Bluetooth ve WiFi desteği kullanılarak dosya aktarımı yapmak mümkün olacak. Ayrıca paylaşılan dosyaların gizli kalması için uçtan uca şifreleme sözü de veriliyor.
Honor, orta sınıfa hitap edecek en yeni akıllı telefonu Honor 200 Lite için ilk açıklamayı yaptı. Telefonun özellikleri ve tasarımı da açıklandı. Honor 200 Lite, 90Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç FHD+ AMOLED ekran, çift selfie kamera kurulumu ve 108 Megapiksel ana kamera gibi özelliklere sahip olacak. MediaTek Dimensity 6080 yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama alanı ve 4500mAh batarya gibi özelliklerle güçlendirilen telefon, Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 ile gelecek. Honor 200 Lite'in fiyatı ve diğer özellikleri henüz açıklanmadı.
Apple'ın güncellenmiş Mac mini serisinde M3 işlemcileri atlayarak doğrudan M4 işlemcilerle güncelleme yapacağı belirtiliyor. Yeni M4 işlemcili Mac mini modellerinin bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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