Tıbbın sınırlarını zorlayan teknoloji ile damarlar artık dışarıdan görülebilecek - Son Dakika
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Teknoloji

Tıbbın sınırlarını zorlayan teknoloji ile damarlar artık dışarıdan görülebilecek

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ABD'de geliştirilen ve Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere bazı hastanelerde denemelerine başlanan cihaz sayesinde, kolun üzerine yansıtılan kızılötesi ışınlarla içerdeki damarlar artık dışarıdan görülebiliyor.

15.10.2024 12:36
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Kan verme işlemelerinde deneyimi en yüksek seviyede olan doktorlar ve hemşireler dahi sıklıkla damar yolu bulmakta zorlanabiliyor. ABD'de geliştirilen bir cihaz aracılığıyla kolun üzerine yansıtılan kızılötesi ışınlar, içerdeki damarların görülebilmesini sağlıyor. Bu da kan alma işlemini daha hızlı ve daha az acılı bir süreç haline getiriyor.

SONUÇLAR CİLT ÜZERİNE YANSITILIYOR

Söz konusu cihazlar, yakın kızılötesi ışık kullanarak 15 milimetre derinliğe kadar damarları haritalandırıyor. Sonuçlar ise direkt olarak cilt üzerine yansıtılıyor. Cihazın denemelerine Türkiye'de yer alanlar da dahil olmak üzere bazı hastanelerde başlandı.

Tıbbın sınırlarını zorlayan teknoloji ile damarlar artık dışarıdan görülebilecek

Teknoloji, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tıbbın sınırlarını zorlayan teknoloji ile damarlar artık dışarıdan görülebilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    memet bizimkisi direk siyah beyaz görünüyor Beşiktaşlılık böyle birşey işte bilim dünyası şokta 1 4 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Güzelde bizim doktorların buna bakacak zamanı olmaz, "git kan ver gel" 1 2 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş:
    Ben bir sağlık personeliyim bu cihazı yaklaşık 10 yıl önce gördüm ama hastanemiz almamıştı 2 0 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Digeri teknikler eziyetli bu iyi olmuş. gelişirse daha iyi olur. 0 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    çok başarılı bir buluş 0 0 Yanıtla
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