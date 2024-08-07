Tiktok'ta rezil bir akım daha! 3-5 beğeni uğruna Atatürk'e yaptıklarına bakın - Son Dakika
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Teknoloji

Tiktok'ta rezil bir akım daha! 3-5 beğeni uğruna Atatürk'e yaptıklarına bakın

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Son dönemlerde tepkilerin odağında yer alan TikTok'ta bazı sosyal medya kullanıcılarının özel bir animasyon sayesinde Atatürk'e sarıldıkları anlara ait videoları çekip paylaşmaları tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Ne var bunda" derken, bazıları da "3-5 beğeni alacaksınız diye Atatürk'ü pis emellerinize alet etmeyin" diyerek videolara tepki gösterdi.

07.08.2024 14:32
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Instagram'ın erişime kapatılması birçok sosyal medya kullanıcısını farklı platformlara dümeni kırdı. Instagram'ın boşluğunu X ve TikTok gibi uygulamalarla doldurmaya çalışanlar, kendilerini ilginç bir akımın ortasında buldu.

ATATÜRK'E SARILMA AKIMI

Bahsi geçen akımda sosyal medya kullanıcıları, özel bir animasyon sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e sarıldıkları anlara ait videolar tasarladı. Kısa sürede hızla yayılan bu akım, tartışmaları da beraberinde getirdi. Kimi sosyal medya kullanıcıları "Ne var bunda" derken olan biteni normal karşılarken, bazıları da "3-5 beğeni alacaksınız diye Atatürk'ü pis emellerinize alet etmeyin" diyerek videolara tepki gösterdi.

Tiktok\'ta rezil bir akım daha! 3-5 beğeni uğruna Atatürk\'e yaptıklarına bakın

Mustafa Kemal Atatürk, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tiktok'ta rezil bir akım daha! 3-5 beğeni uğruna Atatürk'e yaptıklarına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • ferhat eser: istegramı kapattığınız gibi tiktokuda kapatın Türkiye size minnettar kalacak 540 13 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Atatürkçü değilim ama tarihe damga vurmuş ve ülkemizin kurucusuna böyle hakaret yapılamaz kabul edilemez. Bu ister Atatürkçü olsun ister Atatürk karşıtı biri olsun hiç fark etmez. Ülkenin milli değerlerine böyle yaklaşım paylaşım olmaz 279 24 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can: ölmüş bir adamın aradan 100 yıl geçmesine rağmen hala cümlelerimizde olması aslında gurur veriyor fakat çirkin emellerinize alet ederk değil! nerde yargı? bu kişilere kesinlikle ceza verilmeli! 240 13 Yanıtla
  • Salih Akinci: Milli değerlerine bu kadar hakaret eden , aşağılayan tek halk ne yazık ki biziz. 209 8 Yanıtla
  • Ali Halici: kapatsınlar bunuda 191 3 Yanıtla
  • Erdem İnandı: tiktok kapatılsın 145 3 Yanıtla
  • Osman Koca: geleceğin anaları işte 120 3 Yanıtla
  • Emir Arslan: Bunlar biraz zengin şımarık olunca Atatürk'e hakaret olmuyor sanırım hani nerde Atatürkçüler neden ses çıkarmıyorsunuz sıradan biri bir laf etse kıyameti koparırdınız 81 13 Yanıtla
  • Ali yildirim: Buna bir lafınız yok mu sayın ışıkçılar 64 7 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Bi deli çıkacak, paylaşım platformlarının tamamını kapatacak. 50 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tiktok'ta rezil bir akım daha! 3-5 beğeni uğruna Atatürk'e yaptıklarına bakın - Son Dakika
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